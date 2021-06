Sprzedaż ciągników - trend wzrostowy utrzymany

Maj to kolejny to kolejny miesiąc z ponad tysiącem zarejestrowanych nowych ciągników. Wzrosty sprzedaży są spore, ale zdarzają się też dłuższe okresy oczekiwania na ciągnik.

Pandemia, podwyżki cen maszyn i środków do produkcji rolnej - wydawać by się mogło, że ruch w handlu maszynami będzie znacząco mniejszy. Tym czasem jak widać po statystykach sprzedaży, sytuacja jest zgoła odmienna. Przykładem jest rynek nowych ciągników, ale i pozostały sprzęt sprzedaje się dobrze.

Znaczące wzrosty sprzedaży ciągników

Jak wynika z danych opracowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w maju br. zarejestrowano 1210 nowych ciągników. W stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego liczba ta wzrosła o 291 szt. więcej.

W sumie od początku roku zarejestrowano w Polsce już 5301 szt. nowych ciągników. To wynik lepszy od ubiegłorocznego o 41 proc.!

Kto sprzedaje najwięcej?

Po piątym miesiącu tego roku pozycję lidera utrzymuje nadal marka New Holland, rejestrując 1045 nowych maszyn. To o 263 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland to 19,7 proc. Spadły one minimalnie w stosunku do tego okresu z ubiegłego roku - o 1,1 p.proc.

Drugie miejsce utrzymuje marka Kubota. 573 szt. to 162 szt. więcej niż przed rokiem. Kubota osiąga 10,8 proc. ( -0,1 p.proc.).

Porównanie rejestracji nowych ciągników z okresu styczeń-maj roku 2020 i 2021, źródło:PIGMiUR

Podium zamyka John Deere, który ustępuje Kubocie tylko 12 sztukami, bo rejestruje się 561 ciągników tej marki. Jest to o 120 szt. więcej niż przed rokiem, co pozwoliło na osiągnięcie 10,6 proc. (-1,2 p.proc.).

Czwarte miejsce należy do Grupy SDF i marki Deutz-Fahr. Do końca maja zarejestrowano 522 ciągniki, a więc o 117 więcej niż w tym samym okresie 2020 r.), co dało 9,8 proc. (-0,9 p.proc.).

Na piątym miejscu ulokował się Zetor z ilością 438 szt. zarejestrowanych maszyn (99 szt. więcej niż przed rokiem). Pozwoliło to na uzyskanie 8,3 proc. (-0,8 p.proc.).

Najpopularniejsze modele ciągników

W okresie styczeń-maj 2021 roku najpopularniejszym modelem ciągnika, był Zetor CL 80. Zarejestrowano 168 szt. tego modelu. W tym samym czasie zarejestrowano tylko o 4 szt. mniej (164 szt.) ciągników Deutz-Fahr 5110G.

-Najczęściej wybieranymi modelami z naszej oferty są Deutz-Fahr 5110G (113KM) oraz Deutz-Fahr 5080D (79KM). Kolejnym modelem, który cieszy się dużym zainteresowaniem klientów jest model z wyższego segmentu mocy Agrotron 6165 (171KM). Wyniki sprzedaży wymienionych modeli odzwierciedlają realizację przyjętej strategii marki Deutz-Fahr, celem której jest zaspokajanie potrzeb rolników, niezależnie od wielkości gospodarstwa - komentuje Anna Makulec z SDF Polska.

Na trzecim miejscu jest model marki New Holland: T6 125 – 107 szt.

Czwarte miejsce to również model marki New Holland: TD5.85 – 99. Piąta lokatę zajmuje John Deere z modelem 6155M – 96 szt.

Czas oczekiwania na ciągnik może być dłuższy

Rosnąca liczba sprzedanych ciągników świadczy o popycie na te maszyny, ale również o ich dostępności w sprzedaży, choć w tym przypadku wielu dealerów mówi o tym, że klienci często kupowali po prostu to co było na placach i tzw. stokach dealerskich. Powodem była przede wszystkim obawa o dostępność i rosnące ceny.

Nierzadko zdarzają się opóźnienia w dostawach związanych z przestojami fabryk i dostawami komponentów, co jest wynikiem pandemii COVID-19, o czym pisaliśmy niejednokrotnie.

- Pandemia COVID-19 bezpośrednio lub pośrednio odbiła się na funkcjonowaniu wszystkich sektorów gospodarki. Oczywiście zaburzyła również rytm produkcji. W naszym przypadku nie miało to dużego przełożenia ponieważ rozpoczęliśmy ten rok z dużym zapasem maszyn i dzięki temu nie odnotowaliśmy opóźnień dostaw - podsumowuje Anna Makulec.