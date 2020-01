Sprzedaż ciągników używanych: w markach króluje John Deere, w modelach - Ursus

Podobnie jak w przypadku rynku ciągników nowych, również na rynku używanych notowane są spadki, chociaż nie jest to wartość znacząca (1,09 w stosunku do 3,9 proc. rok do roku). Wśród najpopularniejszych marek pierwszy jest John Deere, drugi Massey Ferguson, trzeci zaś Zetor. Jednak kiedy przejdziemy do klasyfikacji modeli, tutaj król jest tylko jeden: Ursus.

Jak podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w 2019 r. zarejestrowano 16 478 szt. używanych ciągników w stosunku do 16 661 szt. rok wcześniej, co daje spadek o 183 szt. czyli 1,09 proc.

Liderem rynku wtórnego pozostaje marka John Deere. Zarejestrowano 2351 szt. ciągników używanych tej marki. John Deere notuje 14,3 proc. udziałów w rynku używanych ciągników.

Sumarycznie w całym rynku ciągników używanych drugą pozycję zajmuje Massey Ferguson z 2156 szt. (13,1 proc. udziałów). Na trzecim miejscu jest Zetor, który osiągnął wynik 1771 rejestracji, co daje 10,7 proc. udziałów rynku traktorów używanych.

Czwarty jest Fendt (1301 szt.), a piąty Case IH (1210 szt.).

Ciągniki Ursusa okupują podium

Ciekawie robi się, kiedy przejdziemy do listy najpopularniejszych modeli; po tej doskonale widać, jak mocno jesteśmy przywiązani do Ursusa. Prym wiedzie model C-360 z liczbą 208 zarejestrowanych, przy czym 71 z nich wróciło do macierzy zza granicy.

Kolejny jest Ursus C-330 (183 szt., 59 zza granicy). Trzecie miejsce zajmują mode C-335 (178 szt. i 163 zza granicy).

O ile pierwszych dwóch modeli nikomu przedstawiać nie trzeba, to trzeci nie jest aż tak popularny, chociaż już oznaczenie sugeruje, że mamy do czynienia z rozwinięciem ciągnika C 330, a właściwie jego wersją eksportową charakteryzują się m.in. innym podnośnikiem (z regulacją siłową i pozycyjną) i bardziej komfortowym od standardowego fotelem Grammera.

Zetor w czołówce

Wysoko w zestawieniu znajdują się ciągniki Zetora; model 7245 rejestrowany był w zeszłym roku 95 razy, zaś model 6245 rejestrowano 92 razy. Wysoko plasują się także modele 7211, 5211, 5011 czy 5245, powodując, że Zetor jest liderem w kategorii wiekowej powyżej 20 lat.

Niesłabnąca popularnością cieszą się ciągniki marki John Deere, szczególnie te z serii 6020, które łącznie sprzedały się w liczbie 427 szt., przy czym najpopularniejszymi modelami są 6920, 6620 i 6820. Dużą popularnością cieszą się także modele 6910 i 2140.

Wysoko w zestawieniu są także modele Massey Fergusona; polscy rolnicy kupili w zeszłym roku przeszło 70 sztuk modelu 3080. Wysoko plasują się również modele 3060 i 6290. Popularne w naszym kraju są także ciągniki Renault, szczególnie z serii 54; model 110.54 sprzedał się w liczbie 93 sztuk. Popularne są też modele Ares i Ceres.

Podsumowanie

Gwoli podsumowania można stwierdzić, że potencjał naszej rodzimej marki nadal jest ogromny i możemy tylko ubolewać nad tym, że został roztrwoniony.

Przewagę na pierwszym miejscu w klasyfikacji sprzedaży ciągników używanych buduje marka John Deere, który rok temu zdetronizował Fergusona. Nadal dużym zaufaniem cieszą się u nas ciągniki Zetora. Marka ta zresztą wykorzystuje budowaną przez lata dobrą opinię; Major CL 80 to drugi najlepiej sprzedający się nowy model w naszym kraju. Ponadto Polska jest dla Zetora największym rynkiem zbytu nowych ciągników.

Wśród ciągników używanych coraz popularniejsze są maszyny ze stajni Renault, zawdzięczające swoją wysoką pozycję względnie dobrej trwałości i cały czas jeszcze relatywnie niewygórowanymi cenami.