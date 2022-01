Sprzedaż ciągników w 2021 r. we Francji z niewielkim wzrostem

We Francji na lekkim plusie nie tylko na termometrach. Sprzedaż ciągników w 2021 r. wzrosła tylko o 2,7 proc. Liderem rynku pozostał John Deere, na drugim miejscu był New Holland, a na trzecim Fendt.

Francuskie stowarzyszenie producentów sprzętu rolniczego Axema przedstawiło raport w sprawie rejestracji nowych ciągników na lokalnym rynku. Zaskoczeń nie ma – pierwsza trójka bez zmian, a w jej rękach skupia się niemal połowa rynku.

Nieznaczne wzrosty

W 2021 r. zarejestrowano we Francji 24 543 sztuk ciągników standardowych i 4 146 specjalistycznych (używanych w winnicach i sadach). W 2020r. wyniki wynosiły odpowiednio 23 893 i 3 732 sztuk.

Trudności w dostawach surowców i komponentów elektronicznych (półprzewodników) związane z kryzysem zdrowotnym negatywnie wpłynęły na wyniki niektórych producentów. Z drugiej zaś strony specyficzne warunki były korzystne dla firm, które były w stanie produkować bez przeszkód.

Rolnicy wolą traktory o dużej mocy

Najchętniej kupowane są modele rozwijające od 100 do 149 KM (42 proc. całego rynku). Ogólny trend zmierza w kierunku zwiększenia mocy. Najszybciej rozwijającym się segmentem są ciągniki o mocach między 150, a 199 KM.

W efekcie z roku na rok zmniejsza się udział traktorów najmniejszych (moce od 50 do 99 KM). Jeszcze w 2017 roku francuscy rolnicy kupili 3 724 sztuki takich pojazdów. W zeszłym sezonie nowych właścicieli znalazło 2 625 egzemplarzy mniejszych i kompaktowych maszyn.

John Deere na pierwszym miejscu

Liderem zestawienia najpopularniejszych maszyn jest John Deere, który kontroluje 20,4 proc. rynku. Amerykańska marka systematycznie powiększa swój udział w ogólnej sprzedaży. Z 16,1 proc w 2017r. i 18,2 proc. w 2018r. teraz już co piąty sprzedany ciągnik we Francji posiada jelonka na masce. W kategorii ciągników zwykłych (bez maszyn specjalistycznych) udział w rynku zielono-żółtych traktorów wynosi już 23,3 proc.

Na drugim stopniu podium pozostaje New Holland z 15,3 proc. udziałem w rynku. Włoska marka w stosunku do poprzedniego roku uzyskała 0,5 proc. wzrost. Trzecie miejsce w tabeli należy do niemieckiego Fendta, który uzyskał wynik 13,6 proc. Jest to mniej niż w 2020r. Specjaliści z rynku francuskiego wskazują, że powodem może być przerwa w produkcji w 2021 roku w dwóch fabrykach firmy spowodowana brakiem komponentów.

Trzecie miejsce w rankingu sprzedaży ciągników we Francji zajął niemiecki Fendt, fot. mat. prasowe Fendt / AGCO

Czwartą pozycję w zestawieniu utrzymała marka Claas zabierając 10,5 proc. rynku. Aż 1,4 proc. stratę w stosunku do 2020r. ma piąty w tabeli Massey Ferguson. Marka koncernu AGCO uzyskała 8,5 proc. rynku.

Kubota, Valtra i Deutz-Fahr zwiększają udział

7,9 proc. rynku i 6 lokatę utrzymała firma Case IH. Miejsca 7, 8 i 9 przypadają firmom Kubota, Valtra i Deutz-Fahr. Ich udział w sprzedaży był podobny i mieścił się między 5,3 proc., a 5,8 proc. Na kolejnych miejscach znajdują się: McCormick (2 proc.), Same (1,7 proc.) i Landini (1,3 proc.).

Reszta producentów uzyskała mniej niż 1% rynku. Są wśród nich takie marki jak: Lamborghini, Antonio Carraro, JCB, Lindner.

Wzrosty także u producentów ciągników specjalnych

W zestawieniu ciągników zwykłych (bez traktorów specjalistycznych używanych w winnicach i sadach) pozycje są takie same jak powyżej (zmieniają się jedynie udziały w rynku). Ale gdy zamienimy tabele i weźmiemy pod uwagę maszyny do zadań specjalnych wyniki będą zupełnie inne.

Według danych stowarzyszenia Axema rok 2021 kończy się 11,1% wzrostem sprzedaży ciągników do winnic i sadów. Ogółem sprzedano 4 146 sztuk (dla porównania 3 732 szt. w 2020r.). Ostatnio podobną liczbę maszyn sprzedano cztery lata temu.

New Holland prowadzi w winnicach i sadach

Wśród marek New Holland odzyskał pierwsze miejsce z 20,6 proc. udziałem w rynku (wzrost o 0,9 proc.). Drugie miejsce przypadło Fendtowi (16,2 proc.), a na trzecie miejsce wraca japońska Kubota z identycznym udziałem w rynku jak w 2020r. (8,2 proc).

Kolejne pozycje należą do: Same (7,8 proc. - spadek z trzeciej pozycji), McCormick (7,1 proc.), Landini (6,8 proc.), Massey Fergusson (6,6 proc.), Case IH (5,4 proc.) i Claas (5,0 proc.). John Deere znajduje się dopiero na 12 miejscu z 3,3 proc. udziałem w tym segmencie rynku. Amerykańską markę nieznacznie wyprzedziły takie firmy jak: Deutz-Fahr i Antonio Carraro, a tuż za nią uplasowało się Lamborghini.

A co z ciągnikami o szczudłowymi?

Z ciekawych i niespotykanych segmentów rynku firma Axema wyróżniła także ciągniki o dużym prześwicie. W 2021r. zarejestrowano 391 maszyn tego typu, co oznacza wzrost o 16%. Wynik jest jednak znacznie mniejszy niż w 2019r. i 2018r. kiedy to rejestrowano ponad 500 takich pojazdów.

Wśród ciągników szczudłowych najlepszy wynik uzyskała marka Bobard, fot. bobard.com

Liderem rynku jest firma Bobard (46,3 proc.). Na dalszych pozycjach znajdują się Tecnoma i Dérot.

Ładowarki teleskopowe z minimalnym wzrostem

Na koniec zostawiliśmy zestawienie rejestracji ładowarek teleskopowych. Według danych Axema sprzedaż tych urządzeń wzrosła nieznacznie, tylko o 1,7 proc. Ogółem sprzedano 4 675 sztuk, w porównaniu do 4 595 sztuk w roku poprzednim.

Pod względem udziału w rynku i rankingu producentów bezkonkurencyjne są marki: Manitou, która pozostaje na pierwszym miejscu z 31 proc. udziałem rynku, oraz JCB z 27,8 proc. w tym segmencie sprzedaży.

Włoska firma Merlo utrzymała trzecią pozycję. Na dalszych miejscach znalazły się marki: Kramer, Bobcat, Claas, Massey Ferguson, New Holland i Dieci.