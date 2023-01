Sprzedaż nowych ciągników w 2022 r. zamknęła się na poziomie 11727 sztuk. To ponad 17-proc. spadek w porównaniu do wyników z poprzedniego roku. Większość marek odnotowała obniżenie poziomu sprzedaży, ale są też i takie, które ją zwiększyły. Kto jest liderem rynku? Kto najwięcej zyskał, kto stracił?

2022 rok był zupełnie bezprecedensowym. Kiedy wydawać by się mogło, że sytuacja COVID-owa została już jako-tako opanowana, w lutym zaczęła się wojna na Ukrainie z całymi jej różnej maści konsekwencjami – w tym finansowymi i gospodarczymi mającymi wpływ na gospodarkę państw europejskich i innych zakątków świata.

Oczywiście sytuacja miała też wpływ na branżę rolną i handel maszynami, czego przykładem jest rynek nowych ciągników. Są spadki i to nie małe, choć z całą pewnością nie można mówić o załamaniu sprzedaży. Dane rejestracyjne opracowane przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych mówią o 11727 rejestracjach w roku 2022.

Ponad 17 proc. w dół

Spadek rejestracji w stosunku do poprzedniego roku to 2451 szt., co stanowi 17,3 proc. Warto jednak pamiętać, że w stosunku do roku 2020 jest to jednak dobry wynik, bo wówczas mieliśmy 9937 szt. nowych ciągników, a przez dobrych kilka poprzednich lat liczba ta najczęściej była zdecydowanie niższa niż 10 tys. szt. rocznie.

W samym grudniu zarejestrowano 1115 szt. nowych ciągników i był to czwarty tegoroczny wynik po marcu, lipcu i wrześniu. Patrząc na wcześniejsze lata i ostatni miesiąc roku, widać że w tegorocznym grudniu nie było większego „silenia się” na sprzedaż czy rejestracje na dealerów, co w ostatnich czasach miało często miejsce choćby ze względu na wchodzące on nowego roku kolejne normy emisji spalin.

Pierwsza piątka

Po raz czternasty z rzędu „korona króla” rynku nowych ciągników przypadła marce New Holland z 1845 rejestracjami. To o 666 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland w 2022 roku to 15,7 proc., a więc o dwa punkty procentowe mniejsze niż rok wcześniej.

New Holland T8 HD, fot.kh

Ewenementem wśród liderów rynku jest John Deere, który z ilością 1617 szt. zajmuje drugie miejsce. Marka odnotowała bowiem wzrosty rejestracji – i to spore. 230 szt. więcej traktorów niż w 2021 r. daje „jelonkowi” wzrost to 16,6 proc. i udział rynkowy 13,8 proc. To o 4 pproc. więcej niż przed rokiem. Tym samym John Deere znacząco zmniejszył dystans ilościowy i udziału w rynku do od lat dzierżącego tytuł lidera – New Hollanda.

Marka Kubota będąca na trzecim miejscu notuje 1145 szt. zarejestrowanych maszyn. To 524 szt. i 31,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki za rok 2022 wynoszą 9,8 proc. To o 2 pproc. mniej niż w 2021 r.

Tuż za podium znajduje się marka Deutz-Fahr. 1071 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 241 szt. mniej niż przed rokiem (spadek o 18,4 proc.). Deutz-Fahr osiąga 9,1 proc. udziałów rynkowych.

Pierwszą piątkę zamyka Case IH z 911 rejestracjami. To mniej niż przed rokiem o 71 szt. (spadek 7,2 proc.). To jednak nie przeszkodziło we wzroście udziałów marki, który symbolicznie ale jednak podniósł się o 0,8 pproc. do 7,8 proc.

Kto stracił, kto zyskał?

Patrząc na dane z rejestracji w ostatnich dwóch latach widać wyraźnie, że zdecydowana większość marek odnotowuje spadki. Te można rozpatrywać na kilka sposobów: ilościowy lub procentowy oraz np. pod względem udziałów rynkowych. Warto pamiętać, że spadek np. 10 proc. będzie oznaczał zupełnie inną liczbę dla marki sprzedającej rocznie 1200 szt. ciągników niż dla producenta który wprowadził na rynek 50 traktorów.

Nowy John Deere 6R z ładowaczem 643R, fot.KP

Jeśli chodzi o zmianę w odsetku ilości zarejestrowanych maszyn, to największe spadki widać w markach z dalekiego wschodu. Arbos traci ponad 81 proc., Lovol ok. 65 proc., a Tym 50 proc. Jeśli chodzi o markę Lovol to wiemy już, że przyczyną spadku był czasowy brak dostępu do ciągników z nową normą spalin Stage 5, ale nowe ciągniki już są w sprzedaży. Prawdopodobnie ta sama sytuacja dotyczy ciągników Arbos, pochodzących z tego samego chińskiego koncernu.

Wśród marek odnotowujących wzrosty jest wspomniany John Deere, ale też Massey Ferguson (+15,8 proc.), Valtra (+9,5 proc.) i McCormick (+23,4 proc.).

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych w 2022 roku była najwyższa w województwie opolskim i wynosiła 173 KM. Średnią 166,5 KM notujemy w zachodniopomorskim. Ciągniki o najniższej mocy (średnia – 91,9 KM) rejestrowane są w województwie małopolskim.

Kubota M115GX, fot.Kubota

Niewielki wzrost sprzedaży traktorów używanych

O ile mówimy o spadkach w handlu nowym ciągnikami, tak na rynku wtórnym w 2022 roku notujemy niewielki wzrost. 20 437 szt. zarejestrowanych ciągników używanych to o 192 szt. więcej niż w tym samym okresie 2021 r. Wzrost jest symboliczny i wynosi 0,95%.

Tutaj najwięcej rejestracji dotyczyło marki John Deere – zarejestrowano ich 2915 szt. John Deere notuje 14,3 proc. udziałów w rynku używanych ciągników i jest liderem w trzech kategoriach wiekowych: 3-5, 6-10 i 11-20 lat. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat liderem jest marka Ursus z udziałami (w tej kategorii wiekowej) na poziomie 17,9 proc.

Osobnym rozdziałem jest oczywiście marka Belarus. Nieużywanych, ale z pierwszą rejestracją zagraniczną ciągników tej marki sprzedano (zarejestrowano) 1039 szt. Gdyby liczyć je jako nowe, białoruska marka znalazła by się na piątym miejscu.