Można powiedzieć, że styczeń 2023 r. nie zaskoczył pod względem rejestracji nowych ciągników. W porównaniu do ubiegłego roku spadek jest zaledwie 1-procentowy.

Natomiast na pierwszym miejscu podium pojawił się John Deere wyprzedzając New Hollanda "o włos", a konkretnie - o 1 ciągnik.

W obliczu bieżącej sytuacji w branży rolnej, styczniowy wynik w sprzedaży nowych ciągników (liczony ilością rejestracji) można uznać za dobry. 712 szt. nowych ciągników to tylko o 7 szt. mniej niż w styczniu 2022 r., co oznacza jednoprocentowy spadek - podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Liderzy rynku ciągników w styczniu 2023 r.

Liderem rynku po pierwszym miesiącu 2023 roku jest marka John Deere z 113 rejestracjami. To o 23 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki John Deere w styczniu to 15,9 proc. - o 3,4 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.

Zaledwie o jeden ciągnik mniej (112 szt.) rejestruje New Holland. Tym samym marka spada na drugie miejsce. To o 29 szt. mniej niż w styczniu 2022 r. Udziały marki New Holland to 15,7 proc.

Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 98 szt. zarejestrowanych maszyn. To tylko o 1 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 13,8 proc.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz-Fahr. 69 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 32 szt. więcej niż przed rokiem. Deutz-Fahr osiąga 9,7 proc. udziałów rynkowych.

Case IH zajmuje piąte miejsce. 53 rejestracje pozwoliły na osiągnięcie 7,4 proc. udziałów rynkowych.

Traktory używane na topie

Jak na okres zimowy przystało, traktory z "drugiej ręki" sprzedają się bardzo dobrze. W styczniu 2023 roku odnotowano 2077 szt. ciągników używanych. To o 392 szt. więcej niż w tym samym okresie 2022 r., co stanowi wzrost o 23,2 proc.

Liderem rynku wtórnego w styczniu 2023 r. jest marka John Deere. Zarejestrowano 337 szt. ciągników używanych tej marki. John Deere notuje 16,2 proc. udziałów w rynku używanych ciągników i jest liderem w trzech kategoriach wiekowych: 3-5, 6-10 i 11-20 lat.

W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat liderem jest marka Ursus z udziałami (w tej kategorii wiekowej) na poziomie 17,3 proc.