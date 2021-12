Sprzedaż ciągników. Zapowiada się dobra końcówka roku

Choć w listopadzie liczba rejestracji nowych ciągników spadła, to są to wartości raczej nieznaczne. Wygląda na to, że cały rok 2021 na tle ostatnich kilku lat będzie można zaliczyć do wyjątkowo udanych.

Podsumowując sprzedaż nowych ciągników w listopadzie br. ciągle można mówić o bardzo dobrych wynikach.

Już o 3,5 tys. traktorów więcej niż przed rokiem

W 11 miesiącu 2021 r. zarejestrowano bowie 1064 szt. traktorów, co choć stanowi o 124 szt. mniej niż przed miesiącem, to aż o 426 maszyny więcej niż w listopadzie ubiegłego roku.

Według raportu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w sumie od początku roku zarejestrowano 12 447 szt. nowych ciągników. To o 3523 szt. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrost w stosunku do zeszłego roku to aż 39 proc.

Liderzy rynku ciągników

Po jedenastu miesiącach br. niezmiennie liderem rynku pozostaje New Holland z 2267 rejestracjami. To 622 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland to 18,2 proc.

Drugie miejsce utrzymuje marka Kubota. 1447 szt. nowo zarejestrowanych ciągników, to 375 szt. więcej niż przed rokiem. Kubota osiąga 11,6 proc. udziałów rynkowych.

Marka John Deere z ilością 1295 szt. zajmuje trzecie miejsce. To o 172 szt. więcej niż w 2020 r. Udziały rynkowe John Deere to 10,4 proc.

Marka Deutz-Fahr zajmuje czwarte miejsce. Zarejestrowano 1154 szt. ciągników tej marki (292 więcej niż w tym samym okresie 2020 r.), co dało 9,3 proc. udziałów rynkowych. Z kolei piąty jest Case IH z ilością 894 szt. (195 szt. więcej niż w 2020 r). Udziały tej marki po jedenastu miesiącach roku to 7,2 proc..

Zetor - na szóstym miejscu z ilością 853 szt. zarejestrowanych maszyn (123 szt. więcej niż przed rokiem). Pozwoliło to na uzyskanie 6,9% udziałów rynkowych.

Liczba ponad 500 sztuk zarejestrowanych w 2021 r. maszyn mogą pochwalić się także Massey Ferguson (669 szt.) i Claas (572 szt.). Udział w rynku tego pierwszego to 5,4 proc., a drugiego - 4,6 proc.

Osobny przypadek Belarusa

W zestawieniu nie można też pominąć marki Belarus MTZ. Liczba zdefiniowanych w Polsce traktorów jako "nowy" (nierejestrowany) opiewa w 2021 r. na całe 7 szt. Ale już jako "nowe z zagranicy" (zarejestrowane bez przebiegu - 1002 szt.

W listopadzie zarejestrowano 60 takich maszyn, podczas gdy w innych miesiącach tego roku liczba ta była często dwukrotnie wyższa. Nie wiemy jaki wpływ na to ma kryzys na granicy polsko-białoruskiej.

Mistrzowie "kategorii wagowych"

W zestawieniu sprzedaży warto zwrócić uwagę na liderów w poszczególnych kategoriach mocy. I tak w okresie styczeń-listopad 2021 r. na czele stawki w najniższej kategori mocy do 30 KM jest marka Kubota. W przedziałach mocy od 30 do 50 KM liderem, tak jak przed miesiącem, jest marka Arbos.

Przenosząc się najbardziej popularnych w rolnictwie zakresów mocy, to w kat. 51-200 KM liderem jest New Holland. Powyżej 200 KM króluje marka John Deere.