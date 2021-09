Sprzedaż maszyn na wysokim poziomie. Producenci nie nadążają z dostawami

Rosnące ceny środków do produkcji rolnej jak i samych maszyn nie powstrzymują na razie rolników przed zakupami nowego sprzętu. Sierpień to kolejny miesiąc z pozytywnymi dla branży maszyn rolniczych wynikami.

W sierpniu br. kolejny raz ilość rejestracji nowych ciągników przekroczyła 1000 szt. - zarejestrowano dokładnie 1191 szt. traktorów - wskazują dane opracowane przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Podsumowując wyniki rejestracji od początku roku - można przyjąć, że kupiono już 9093 szt. nowych ciągników, a to o 2419 szt. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, co daje przeszło 36-proc. wzrost.

Rolnicy inwestują w sprzęt, fabryki nie nadążają z produkcją

Jak widać, wbrew wielu opiniom i obawom, pandemia koronawirusa nie wpłynęła na spadek inwestycji w gospodarstwach rolnych. Paradoksalnie sytuacja obrała odwrotny kierunek.

Na pewno koronawirus wpłynął jednak znacząco na produkcję sprzętu, głównie przez opóźnienia w produkcji spowodowane czasowym lub częściowym zamykaniem fabryk oraz opóźnieniami w łańcuchach dostaw komponentów. Z tym wiążą się bardzo często długie okresy oczekiwania na dostawy sprzętu.

Według ekspertów, na wzrost sprzedaży maszyn mają wpływ takie czynniki jak: wyższe ceny płodów rolnych w skupach (przede wszystkim nasion), obniżenie stóp procentowych kredytów, obawy o dalsze podwyżki cen maszyn oraz inwestowanie zgromadzonego kapitału, który traci na wartości w przy tym poziomie inflacji.

Liderzy rynku ciągników

W pierwszym półroczu br. liderem rynku jest marka New Holland z 1726 rejestracjami. To 421 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland to 19 proc.

Drugie miejsce utrzymuje marka Kubota. 1008 szt. nowo zarejestrowanych ciągników, to 237 szt. więcej niż przed rokiem. Kubota osiąga 11,1 proc. udziałów rynkowych.

Marka John Deere z ilością 938 szt. zajmuje trzecie miejsce. To o 148 szt. więcej niż w 2020 roku. Udziały rynkowe John Deere to 10,3 proc.

Marka Deutz-Fahr zajmuje czwarte miejsce. Zarejestrowano 879 szt. tych ciągników (219 więcej niż w tym samym okresie 2020 r.), co dało 9,7 proc. udziałów rynkowych.

Case IH tym razem zajmuje piąta pozycję z ilością 668 szt. (148 szt. więcej niż w 2020 r). Udziały tej marki po ośmiu miesiącach roku to 7,3 proc..

Zetor znalazł się na szóstym miejscu z ilością 634 szt. zarejestrowanych maszyn (82 szt. więcej niż przed rokiem). Pozwoliło to na uzyskanie 7 proc. udziałów rynkowych.