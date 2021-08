Sprzedaż nowych ciągników ciągle na wysokim poziomie

Ponad 1400 zarejestrowanych w lipcu nowych ciągników to wynik podtrzymujący wysoki trend sprzedaży traktorów w Polsce. Od początku roku zarejestrowano ich o 35 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła w zakupach nowych maszyn. Końcówka roku 2020 jak i obecny rok to wbrew wielu prognozom nie tylko brak obniżenia poziomu sprzedaży, ale znaczący wzrost.

Niemal 35-proc. wzrost sprzedaży

Według danych Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych opracowanych na bazie danych CEPIK, w lipcu br. zarejestrowano 1407 szt. nowych ciągników. To tylko o 2 szt. mniej niż w marcu, w którym dotychczas odnotowano najwięcej rejestracji.

Ogólnie w okresie styczeń-lipiec 2021 r. zarejestrowano 7902 szt. nowych ciągników. To aż o 2044 szt. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego to 34,9 proc.

Jaka marka sprzedała najwięcej ciągników?

W tej kwestii bez niespodzianek. Liderem rynku jest ciągle marka New Holland z 1506 rejestracjami po 7 miesiącach 2021 r.. To 357 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland to 19,1 proc.

Drugie miejsce utrzymuje marka Kubota. 863 szt. nowozarejestrowanych ciągników, to 181 szt. więcej niż przed rokiem. Kubota osiąga 10,9 proc. udziałów rynkowych.

Marka John Deere z ilością 821 szt. zajmuje trzecie miejsce. To o 146 szt. więcej niż w pierwszym półroczu 2020 r. Udziały rynkowe John Deere to 10,4 proc.

Marka Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce. Zarejestrowano 790 szt. ciągników tej marki (190 więcej niż w tym samym okresie 2020 r.), co dało 10,0 ptoc. udziałów rynkowych.

Na piątym miejscu jest Zetor z ilością 575 szt. zarejestrowanych maszyn (89 szt. więcej niż przed rokiem). Pozwoliło to na uzyskanie 7,3 proc. udziałów rynkowych.

Case IH jest na szóstej pozycji z ilością 573 szt. (141 szt. więcej niż w 2020 r). Udziały tej marki po pierwszym półroczu to 7,3 proc.

Siódme miejsce należy do marki Massey Ferguson z 419 rejestracjami, ósme ma Claas - 350 szt. Dziewiąty jest Farmtrac (289 szt.), a pierwszą dziesiątkę zamyka Valtra, która odnotowuje 287 rejestracji nowych ciągników i aż 56-proc. wzrost w stosunku do 2020 r.

Patrząc na wyniki rejestracji nie sposób niezauważyć wysokich wzrostów sprzedaży takich marek jak choćby Arbos. Tych ciągników zarejestrowano w tym roku 277 szt., co stanowi 226 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

Duży skok ma również Landini, bo niemal 247 proc., choć tutaj dane liczbowe są stosunkowo niewysokie. Marka odnotowuje w tym roku 52 rejestracje w stosunku do 15 w roku ubiegłym.