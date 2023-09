Spadek sprzedaży nowych ciągników nie jest drastyczny, ale niestety konsekwentny, czego dowodem jest wynik sierpniowy. 633 zarejestrowanych nowych ciągników w sierpniu to najgorszy wynik w tym roku.

Negatywny trend w sprzedaży nowych ciągników jest kontynuowany. W sierpniu zarejestrowanych zostało 633 szt. takich maszyn, co daje wynik gorszy od ubiegłorocznego aż o 306 ciągników - podaje w raporcie Polska Izba Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Prawie 20 proc. mniej sprzedanych ciągników w porównaniu do ubiegłego roku

O ile jeszcze w ubiegłym rok i na początku bieżącego można było mówić o "górkach i dołkach", tak od marca br. wykresy sprzedaży są stale na pochyłej - z każdym kolejnym miesiącem liczba rejestracji jest coraz niższa.

Od stycznia do końca sierpnia br. zarejestrowano 6228 szt. nowych ciągników i jest to o 1483 szt. mniej niż przed rokiem. Oznacza to spadek rejestracji o 19,2 proc.

Największy spadek wśród ciągników niższych mocy

Sprzedaż spada - rolnicy inwestują zdecydowanie ostrożniej - szczególnie ci gospodarujący na mniejszych areałach. Jak zauważają przedstawiciele branży - w przypadku gospodarstw kilkunasto-, czy kilkudziesięciohektarowych, zakup nowego sprzętu jest bardzo mocno uzależniony od dotacji. A te w tej chwili są praktycznie niedostępne. Zmienia się też zakres premiowanych inwestycji i takie zakupy jak ciągnik czy kombajn schodzą na dalszy plan.

Duże gospodarstwa dysponują większym kapitałem i potrzebami wymiany parku maszynowego i inwestycje nie są już tak uzależnione od dotacji - zazwyczaj nie kwalifikują się one do wsparcia jakimikolwiek dotacjami w przypadku zakupu sprzętu.

- Ogólna tendencja jest taka, że sprzedaje się obecnie więcej ciągników dużej mocy, co moim zdaniem wynika z dostępu do dotacji na tego typu inwestycje. Oczywiście wszyscy starają się też sprzedawać również mniejsze ciągniki oferując różnego rodzaju promocje. Warto pytać o nie choćby naszych dealerów - zauważa Rafał Mikołajczak, menadżer ds. ciągników marki Fendt AGCO Sp. z o.o.

Kto sprzedaje najwięcej traktorów?

Jeśli chodzi o liderów sprzedaży, to John Deere w dalszym ciągu utrzymuje pierwszą pozycję. Przez 8 miesięcy zarejestrowano 1073 ciągników z jelonkiem w logo. To o 44 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere na koniec sierpnia to 17,2 proc. - o 3,9 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.

Marka New Holland z ilością 954 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 325 szt. mniej niż w 2022 r. Udziały marki New Holland to 15,3 proc.

Na trzecim miejscu jest Kubota, która notuje 712 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 40 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 11,4 proc.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz-Fahr. 543 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 147 szt. mniej niż przed rokiem. Deutz-Fahr osiąga 8,7 proc. udziałów rynkowych.

Pierwszą piątkę zamyka Case IH. 362 szt. zarejestrowanych maszyn pozwoliło na osiągnięcie 5,8 proc. udziału w rynku.

Spadki, spadki... ale są też i delikatne wzrosty sprzedaży

Jak można zauważyć w raporcie PIGMiUR, przy ogólnej tendencji spadkowej są jednak marki, które odnotowują delikatne wzrosty. Liczbowe wzrosty sprzedaży odnotowuje m.in. John Deere (+44), Kubota (+40), Fendt (+223), Arbos (+39) czy Solis (+15).