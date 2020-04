Sprzedaż nowych ciągników - lepsza niż można by sądzić

Pandemia koronawirusa w Polsce na chwilę obecną nie spowodowała większych spadków w rejestracji nowych ciągników. Ubiegły miesiąc był nawet lepszy pod tym względem niż luty czy styczeń.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, na podstawie danych jakie zebrano z CEPiK marzec był kolejnym miesiącem, kiedy to odnotowano wzrost rejestracji w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Były to 844 rejestracje czyli o 171 więcej niż w lutym br. To również więcej niż w marcu w 2019 roku, kiedy to zarejestrowano 780 szt. nowych ciągników.

Oznacza to wzrost o 64 szt., czyli 8,2 proc. Sumarycznie pierwszy kwartał 2020 roku jest również znaczenie lepszy niż analogiczny okres przed rokiem. Obecnie zarejestrowano 2114 szt. nowych ciągników w porównaniu do 1678 szt. w pierwszym kwartale 2019 roku. Taka sytuacja oznacza, że zarejestrowano o 436 szt. więcej, co daje wzrost o 27,8 proc.

Liderem sprzedaży pozostaje niezmiennie New Holland z 443 rejestracjami, co daje tej marce 21 proc. udziałów i jest to znaczenie lepszy wynik niż przed rokiem kiedy to notowaliśmy 276 rejestracji i 16,4 proc. udziałów rynkowych. Tym samym New Holland umocnił swoją pozycję w stosunku do pozostałych marek.

Drugie miejsce ma Deutz-Fahr z 254 rejestracjami i udziałami na poziomie 12 proc. (zyskuje 4 pp w stosunku do poprzedniego roku). Oznacza to, że New Holland ma aż 9 pp przewagi nad drugą marką w zestawieniu.

Trzecią pozycje zajmuje Kubota notując 227 rejestracje i 10,7 proc. udziałów. Tylko 3 szt. mniej, czyli 224 notuje John Deere, co daje tej marce 10,6 proc. udziałów. Zetor stracił z kolei dwie pozycje w porównaniu do lutego br. Obecnie jest na piątym miejscu. Wyniki tej marki to odpowiednio 208 szt. i 9,8 proc. udziałów rynkowych. Zetor jest też jedyną marką z wymienionych, która traci ilościowo - choć nieznacznie - w stosunku do ubiegłego roku (-4 szt.).

Jeśli zaś chodzi o nowe ciągniki pochodzenia zagranicznego to liderem pozostaje tutaj niezmiennie firma Belarus, której ciągników zarejestrowano w I kwartale br. 283 szt. W przypadku włączenia tych wyników to statystyk powyżej dawałoby to białoruskiemu producentowi 2 miejsce w sprzedaży.

Warto również spojrzeć na liderów w poszczególnych kategoriach mocy. Po pierwszym kwartale liderem w najniższej kategorii mocy( poniżej 30 KM) jest Kubota. Firma odzyskała również prowadzenie w kat. 30-50 KM. Farmtrac, który w tej kategorii przed miesiącem był na pierwszym miejscu spada na drugą pozycję. W kolejnych czterech przedziałach mocy od 51 do 200 KM liderem jest New Holland. W najwyższej zaś kategorii powyżej 200 KM , pierwsze miejsce zajmuje marka John Deere.

Z kolei po pierwszym kwartale bieżącego roku najpopularniejszym modelem ciągnika, był Zetor Major CL 80, który osiągnął 79 rejestracji. Tym samym model ten utrzymał pozycję sprzed miesiąca. Kolejne modele to John Deere 6120M z ilością 68 szt. Deutz Fahr 5110 G z ilością 53 szt. zajmuje trzecie miejsce. Na czwartym miejscu mamy reprezentanta marki New Holland – model T4.75S – 36 szt. Kubota M5091 z 33 rejestracjami zajmuje piąte miejsce