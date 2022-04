Sprzedaż nowych ciągników nieznacznie spadła

Sprzedaż nowych ciągników w pierwszym kwartale 2022 r. nieznacznie spadła w porównaniu do tego samego okresu z roku 2021. Zarejestrowano 2717 traktorów, czyli o 5,3 proc. mniej niż przed rokiem.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu można zauważyć spadki w sprzedaży nowych ciągników. W pierwszym kwartale 2022 r. zarejestrowano 2717 tego typu maszyn. Rok wcześniej było o 153 szt. więcej, co daje spadek 5,3 proc. - podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W samym marcu 2022 odnotowano wzrost w stosunku do stycznia i lutego - zarejestrowano 1194 nowych traktorów (o 215 mniej niż w marcu przed rokiem).

Liderzy rynku ciągników

Niekwestionowanym liderem sprzedaży jest ciągle marka New Holland. W pierwszym kwartale zarejestrowano 504 błękitne ciągniki. To o 84 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland w okresie styczeń-marzec br. to 18,5 proc.

Drugie miejsce z ilością 364 szt. zajmuje John Deeee. To o 79 szt. więcej niż w 2021 roku. Udziały rynkowe John Deere to 13,4 proc.

Na trzecim miejscu znajduje się marka Kubota. 312 szt. zarejestrowanych ciągników, to dokładnie tyle samo co przed rokiem. Kubota osiąga 11,5 proc. udziałów rynkowych.

Case IH zajmuje czwartą pozycję z ilością 235 szt. (9 szt. mniej niż w 2021 r). Udziały tej marki w pierwszym kwartale 2022 roku to 8,6 %.

Marka Deutz-Fahr zajmuje piąte miejsce i notuje 176 szt. zarejestrowanych maszyn. To 88 szt., mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki po trzech miesiącach roku wynoszą 6,5 proc.

Po za pierwszą piątkę spada natomiast Zetor. 159 zarejestrowanych ciągników daje mu szóstą pozycję w zestawieniu. Marka notuje spadek ilości rejestracji aż o 127 szt. w stosunku do zeszłego roku. Udziały tej marki w pierwszym kwartale br. to 5,9 proc.

Spore wzrosty odnotowują takie marki jak Farmtrac czy Lovol.

Warto wspomnieć także o najlepiej sprzedających się markach w różnych kategoriach mocy. Po trzech miesiącach 2022 r. liderem w ciągnikach do 50 KM jest marka Kubota. W kat. 51-140 KM wygrywa jest New Holland. W kategorii powyżej 141 KM pierwsze miejsce zajmuje marka John Deere.