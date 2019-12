Sprzedaż nowych ciągników przed finiszem: awans na podium Deutz-Fahra

Na podsumowanie wyników sprzedaży nowych ciągników w tym roku przyjdzie nam poczekać jeszcze 2-3 tygodnie, jednak znamy już statystyki po 11 miesiącach tego roku. Liczba sprzedanych ciągników w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku jest niewiele większa, jednak, co istotne, producenci sprzedali więcej ciągników o dużej mocy niż w 2018.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych za danymi CEPIK-u, w listopadzie br. liczba rejestracji nowych ciągników spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 176 szt. Zarejestrowano bowiem 662 szt. nowych ciągników w stosunku do 838 szt. przed miesiącem. Miniony miesiąc był jednak lepszy od listopada 2018 kiedy to zarejestrowano 568 szt. nowych ciągników. Liczba rejestracji liczona od początku roku jest o 224 szt. wyższa niż w roku 2018. Od stycznia do listopada bieżącego roku zarejestrowano bowiem 7752 szt. nowych ciągnikow, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego było to 7528 szt. Oznacza to, że w tym roku do końca listopada zarejestrowano o 3 proc. więcej ciągników niż w 2018 r.

Od początku roku do końca września najpopularniejszą marką była niezmiennie marka New Holland. Zarejestrowano 1330 szt. nowych ciągników tej marki. To o 148 szt. mniej niż przed rokiem (spadek o 10 proc.). Taka liczba zarejestrowanych nowych ciągników pozwoliła na uzyskanie 17,2 proc. udziałów rynkowych. John Deere znajdujący się na drugim miejscu osiągnął wynik 1240 rejestracji. To również gorzej niż w 2018 roku, kiedy zarejestrowano 1357 szt. nowych ciągniki tej marki (spadek o 9 proc.). Udziały rynkowe John Deera to 16,0 proc. Trzecie miejsce przypadło marce Kubota. Zarejestrowano 122 szt. więcej ciągników tej marki, niż w analogicznym okresie 2018 roku. 933 szt. pozwoliły na osiągnięcie 12,0 proc. udziałów rynkowych. Na czwarte miejsce z piątego awansowała marka Deutz Fahr rejestrując 712 szt. nowych ciągników (o 129 szt. więcej niż przed rokiem). Deutz Fahr ma 9,2 proc. udziałów rynkowych. Piąte miejsce zajmuje Zetor z 694 rejestracjami – to więcej o 28 szt. niż rok wcześniej (wzrost o 4 proc.). Zetor po dziesięciu miesiącach roku posiada 9,0 proc. udziałów rynkowych.

Jeśli chodzi o wyniki z podziałem na kategorie mocy, Kubota jest liderem w dwóch najniższych (do 50 KM). New Holland jest liderem w kat. 51-70 KM, gdzie o 0,5 proc. wyprzedziła Kubotę oraz w kat. 71-100 KM i 141-200 KM. John Deere jest liderem w kat. 101-140 KM (19,5 proc. udziałów) oraz w kat. > 200 KM (25,9 proc. udziałów).

źródło: PIGMiUR

Zestawienia wyglądałyby inaczej, gdyby uwzględnić nowe ciągniki kupowane za granicą; w takim przypadku Belarus zająłby miejsce na podium zaraz za marką John Deer z 1004 sprzedanymi sztukami. Dla pozostałych marek sprzedaż ta nie jest aż tak istotna i nie ma znaczącego wpływu na

ogólny wynik, chociaż np. w przypadku marki John Deere jest to 18 sztuk.

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych w okresie styczeń-listopad 2019 roku była najwyższa w

województwie dolnośląskim i wyniosła 201,8 KM. To znacznie więcej niż w województwie opolskim,

które zajęło drugie miejsce. Tu średnia moc wyniosła 161,4 KM.

Województwo mazowieckie pozostaje liderem jeżeli chodzi o liczbę rejestracji nowych ciągników. W mazowieckim zarejestrowano 1201 szt. nowych ciągników, to mniej niż przed rokiem o 175 szt. Województwo mazowieckie odpowiada za 15,5% wszystkich rejestracji. Na kolejnym miejscu znajduje się woj. lubelskie z ilością 829 szt. oraz wielkopolskie z ilością 706 rejestracji.

Od stycznia do listopada 2019, osoby prywatne zarejestrowały 5621 szt. nowych ciągników, w tym czasie firmy zarejestrowały 2131 szt. nowych ciągników. Wykres poniżej przedstawia strukturę sprzedaży poszczególnych marek z rozbiciem na firmy i osoby prywatne.