Sprzedaż nowych ciągników w lutym cały czas na wysokim poziomie

Rynek nowych ciągników ma się cały czas bardzo dobrze. Sprzedaż jest wyższa zarówno licząc rok do roku jak i w porównaniu do stycznia br.

Comiesięczne dane zbierane przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych na podstawie bazy CEPiK pokazują, że tegoroczny luty jest kolejnym miesiącem z większą ilością rejestracji niż przed rokiem. W minionym miesiącu zarejestrowano 848 szt. nowych ciągników, czyli o 175 szt. więcej niż rok wcześniej.

W dwóch pierwszych miesiącach roku zarejestrowano w sumie 1461 szt. nowych ciągników, czyli o 191 szt. więcej niż w 2020 r. w tym samym okresie, co oznacza wzrost o 15 proc..

Najpopularniejsze marki? Tutaj bez większego zaskoczenia? Po pierwszych miesiącach roku liderem jest New Holland z 283 rejestracjami (35 więcej niż rok wcześniej). Taka ilość pozwoliła na osiągnięcie 19,4 proc. udziałów rynkowych. Na drugie miejsce awansowała marka Zetor (trzecie miejsce miesiąc wcześniej). Marka Zetor z 174 rejestracjami (26 więcej niż w 2020) osiągnęła 11,9 proc. udziałów rynkowych.

Kubota po dwóch miesiącach 2021 roku osiągnęła 166 rejestracji i 11,4 proc. udziałów rynkowych. Czwarte miejsce zajmuje z kolei marka Case IH. Zarejestrowano 132 ciągniki tej marki, co pozwoliło na osiągnięcie 9,0 proc. udziałów rynkowych. John Deere z ilością 126 szt. i udziałami 8,6 proc. zajął piątą lokatę. Marka Deutz-Fahr, zajęła szóstą pozycję notując 113 rejestracji i 7,7 proc. udziałów rynkowych.

Cały czas wysoko znajduje się również marka Belarus, która bazuje na nowych ale zarejestrowanych ciągnikach sprowadzonych z zagranicy i przez pierwsze 2 miesiące sprzedała w naszym kraju 97 szt. swoich traktorów.

W lutym zarejestrowano 75 ciągników Massey Ferguson i 59 szt. Valtry.

Jeśli zaś chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy to po pierwszych dwóch miesiącach 2021 r. liderem w najniższej kategorii do 30 KM jest marka Kubota. W przedziałach mocy od 30 do 50 KM liderem po raz pierwszy jest natomiast marka Arbos. W przedziałach mocy od 50 do 200 KM liderem jest marka New Holland. W kategorii powyżej 200 KM liderem jest z kolei Valtra.

