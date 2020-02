Sprzedaż nowych ciągników w styczniu: są niespodzianki

Znamy już dane dotyczące rejestracji ciągników w pierwszym miesiącu tego roku. Wyniki nijak się mają do podsumowania roku 2019, jednak z pewnością sytuacja z kolejnymi miesiącami będzie ulegała zmianie. Tymczasem przyjrzyjmy się raportowi Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych za styczeń br.

Pierwszy miesiąc 2020 roku pod względem rejestracji nowych ciągników był wyjątkowo dobry porównując go do stycznia 2019 czy stycznia 2018 roku. Zarejestrowano bowiem 597 szt. nowych ciągników i to jest aż o 220 szt. więcej niż w rok wcześniej. Oznacza to wynik lepszy niż przed rokiem o 58,4 proc.

Bez zmian na fotelu lidera

Jeśli chodzi o najpopularniejsze marki, na pierwszej pozycji niezmiennie jest New Holland. Zarejestrowano 116 szt. nowych ciągników tej marki. To o 80 szt. więcej niż rok wcześniej. New Holland po styczniu ma 19,4 proc. udziałów rynkowych.

Drugie miejsce z liczbą 79 szt. zajmuje marka Deutz-Fahr. Deutz Fahr również notuje wzrost z stosunku do stycznia 2019 roku. Zarejestrowano o 43 szt. więcej nowych ciągników tej marki (79), dzięki czemu osiągnęła ona 13,2 proc. udziałów rynkowych.

Pierwszą trójkę zamyka Zetor z 71 rejestracjami nowych ciągników. To niewiele gorszy wynik niż przed rokiem, kiedy zarejestrowano 74 szt. ciągników Zetora. Wynik 71 szt. pozwolił na osiągnięcie 11,9 proc. udziałów rynkowych.

Kubota na czwartym miejscu osiągnęła wynik 64 rejestracji, to o 20 szt. więcej niż rok wcześniej. Kubota po styczniu ma 10,7 proc. udziałów rynkowych.

Dwa kolejne miejsca z udziałami po 6,9 proc. i 41 szt. zajmują Case IH oraz John Deere, który zamykał rok na drugiej pozycji.

Gdybyśmy w klasyfikacji uwzględnili nowe ciągniki kupowane za granicą, Deutz-Fahra na drugim miejscu zastąpiłby Belarus; w styczniu do Polski trafiły aż 82 ciągniki tej marki.

CNH króluje w poszczególnych kategoriach mocy

Po styczniu Kubota jest liderem w najniższej kategorii mocy – poniżej 30 KM. W kat. 30-50 KM pierwsze miejsce zajmuje Farmtrac Tractors Europe. W kolejnych czterech przedziałach mocy od 51 do 200 KM liderem jest New Holland. W najwyższej kategorii powyżej 200 KM pierwsze miejsce zajęła marka Case IH.

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych w styczniu 2020 roku była najwyższa w województwie

zachodniopomorskim i wyniosła 157,5 KM. Rok wcześniej najwyższą moc notowaliśmy w woj. opolskim – 182,9 KM.

Najwięcej ciągników sprzedanych na Mazowszu

Województwo mazowieckie jest liderem jeżeli chodzi o ilość rejestracji nowych ciągników po styczniu

2020. W mazowieckim zarejestrowano 88 szt. nowych ciągników, to o 14 szt. więcej niż przed rokiem.

Województwo mazowieckie odpowiada za 14,7 proc. wszystkich rejestracji w styczniu bieżącego roku. Na kolejnym miejscu znajduje się woj. lubelskie z liczbą 65 szt. Na trzecim miejscu znajduje się woj. łódzkie z liczbą 57 szt

Najpopularniejsze modele

W styczniu 2020 roku najpopularniejszym modelem ciągnika był Zetor Major CL 80, który osiągnął 29 rejestracji. Kolejne dwa modele notują po 15 rejestracji i są to: John Deere 6120M oraz New Holland T4.75S.

Kolejne trzy modele osiągnęły po 12 rejestracji. Dwa z nich to ciągniki marki Deutz Fahr: 4080E oraz 5110 G, trzeci to model marki Farmtrac Tractors Europe - 6050 C 4 WD.

W styczniu 2020 roku, osoby prywatne zarejestrowały 129 szt. nowych ciągników, w tym czasie firmy zarejestrowały 468 szt. nowych ciągników.