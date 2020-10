Sprzedaż nowych ciągników we wrześniu - wrócił wzrostowy trend

Po chwilowych spadkach w sierpniu br. ubiegły miesiąc przyniósł kolejne wzrosty na rynku nowych ciągników, które szczególnie korzystnie prezentują się jeśli odniesiemy wrześniowe rejestracje do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane, które zebrała Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych na podstawie bazy CEPiK pokazują, że we wrześniu br. zarejestrowano 873 szt. nowych ciągników. Jest to o 57 szt. więcej niż przed miesiącem i o 123 szt. więcej niż we wrześniu 2019 roku, kiedy zarejestrowano 750 szt. nowych ciągników.

Łącznie od stycznia do końca września zarejestrowano 7547 szt. nowych ciągników w porównaniu do 6252 szt. w analogicznym okresie przed rokiem. Takie liczby oznaczają wzrost o 1295 szt., czyli 20,7 proc.

Niezmiennie po dziewięciu miesiącach bieżącego roku liderem sprzedaży pozostaje New Holland z 1447 rejestracjami. Daje to firmie 19,2 proc. udziałów i wynik lepszy niż przed rokiem o 333 szt. Na drugim miejscu utrzymuje się marka John Deere z 917 rejestracjami nowych ciągników, ale jest to wynik gorszy niż przed rokiem o 61 szt. Taka liczba sprzedanych ciągników sprawia, że marka John Deere posiada 12,2 proc. udziałów rynkowych.

Na trzecim miejscu znalazła się Kubota z 882 rejestracjami, co daje tej marce 11,7 proc. udziałów rynkowych. Jednocześnie Kubota notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 152 szt.

Na czwartym miejscu, znajduje się marka Deutz-Fahr z 751 rejestracjami i udziałami rynkowymi na poziomie 10 proc. Deutz-Fahr notuje wzrost w stosunku do 2019 o 210 szt.

Piątkę, jak przed miesiącem, zamyka Zetor. Wyniki tej marki to odpowiednio 604 szt. i 8 proc. udziałów rynkowych.

Jeśli zaś chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy to po dziewięciu miesiącach br. Kubota prowadzi w najniższych kategoriach mocy – poniżej 30 KM oraz w przedziale 30-50 KM. W kolejnych czterech przedziałach mocy od 51 do 200 KM liderem pozostaje New Holland. W najwyższej kategorii powyżej 200 KM, pierwsze miejsce zajmuje marka John Deere.

Podane powyżej wyniki uwzględniają tylko ciągniki nowe z rynku krajowego, ale jeśli weźmiemy pod uwagę sprzedaż ciągników nowych sprowadzonych z zagranicy to imponuje wynik marki Belarus, która przez 9 miesięcy br. sprzedała na naszym rynku 787 ciągników.