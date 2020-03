Sprzedaż nowych przyczep w lutym: kolejny dobry miesiąc

Luty br. był kolejnym miesiącem w którym rolnicy nie zwalniali tępa w kupnie i rejestracji nowych przyczep. Wynik był minimalnie gorszy od styczniowego ale już znacznie lepszy porównując rok do roku.

Na podstawie danych z CEPiK zebranych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w lutym bieżącego roku zarejestrowano 511 szt. przyczep rolniczych. To niewiele mniej niż przed miesiącem (-15 szt.). Jest to jednak znacznie więcej niż w lutym 2019 roku kiedy zarejestrowano 270 szt. nowych przyczep.

Mówimy tu więc o wzroście o 241 szt., czyli o 89 proc.. Analizując ilość rejestracji od początku roku również mówimy o dużych wzrostach. W sumie zarejestrowano 1037 szt. nowych przyczep, to o 436 szt. więcej niż rok wcześniej. To daje wzrost o 73 proc.

W kwestii liderów rynku to Pronar pozostaje cały czas na pierwszym miejscu, gdyż w pierwszych dwóch miesiącach roku zarejestrowano 478 szt. nowych przyczep tej marki.Daje to wynik o 226 szt. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie Pronar na koniec lutego osiągnął 46,1 proc. udziałów rynkowych, czyli o 4,2 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Drugie miejsce z wynikiem 146 szt. zajmuje Metal-Fach. Marka ta również notuje lepszy wynik niż przed rokiem. 69 szt. więcej niż rok wcześniej pozwoliło na osiągnięcie 14,1 proc. udziałów rynkowych. Na trzecim miejscu są z kolei Metaltech oraz Wielton. Obie marki notują po 72 rejestracje nowych przyczep, co daje po 6,9 proc. udziałów rynkowych.

Jeśli zaś idzie o województwa z największą ilością rejestracji po dwóch miesiącach 2020 r. to na pierwszym miejscu jest woj. lubelskie z 155 rejestracjami. Na drugim miejscu jest woj. mazowieckie, gdzie zanotowano 142 rejestracje, w woj. podlaskim zarejestrowano 122 szt. nowych przyczep, w łódzkim - 103 przyczepy, w wielkopolskim- 101.

Na koniec należy wspomnieć o najpopularniejszych modelach przyczep po dwóch miesiącach 2020 roku. Zestawienie otwiera model Pronar T653/2 z 97 rejestracjami. W pierwszej dziesiątce poza marką Pronar są tylko dwa modele Metal-Fach: T710/2 i T710/1, których zarejestrowano odpowiednio 27 szt. i 23 szt. oraz model Zasław D-737AA-12 - 20 szt.