Sprzedaż nowych przyczep w maju – kto liderem?

Jak w maju kształtował się rynek sprzedaży nowych przyczep rolniczych? fot. Tomasz Kuchta

W maju bieżącego roku zarejestrowano 782 szt. nowych przyczep rolniczych, to prawie identyczna ilość, co w kwietniu, kiedy to odnotowano 784 rejestracje. Nie nastąpiła zmiana na fotelu lidera sprzedaży.

Gdybyśmy jednak powyższe wyniki porównali z majem ub.r., to okazałoby się, że w obecnym roku sprzedaż jest mniejsza o 142 szt. Co ciekawe, porównując łączną sprzedaż w pierwszym pięciu miesiącach 2022 r., do okresu analogicznego w roku ubiegłym okaże się, że w bieżącym roku zarejestrowano 3607 szt. nowych przyczep, co stanowi wzrost sprzedaży aż o 489 szt. względem okresu z roku poprzedniego. Wzrost ten w ujęciu procentowym wyniósł zatem 15,7 proc. Statystyki sprzedażowe Liderem w statystyce zarejestrowanych nowych przyczep po pięciu miesiącach 2022 r. wciąż pozostaje Pronar z 1422 szt. To o 189 szt. więcej niż rok wcześniej, kiedy w analogicznym okresie zarejestrowano 1233 szt. przyczep marki Pronar. Warto dodać, że udziały rynkowe narewskiego producenta są aktualnie niemal identyczne jak przed rokiem i wynoszą 39,4 proc. - wynika z danych opublikowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Zobacz preferencyjne warunki ofert finansowania maszyn! Drugie miejsce w zestawieniu przypadło w udziale marce Metal-Fach, która notuje 9,9 proc. udziałów rynkowych z 357 rejestracjami. Ostatnie miejsce na podium należy do firmy Metaltech – odnotowała ona bowiem 7,3 proc. udziałów w rynku i 338 szt. zarejestrowanych przyczep. Czwarte miejsce zajął Wielton – 248 szt. zarejestrowanych nowych przyczep, a na kolejnych lokatach znalazły się takie marki jak: Mar-Pol – 141 szt., Zasław – 138 szt. oraz Wodziński – 136 szt. Walka o miejsca 5-7 jest zatem niezwykle wyrównana i o zajętej lokacie decydują właściwie pojedyncze sztuki zarejestrowanych przyczep. Najpopularniejsze modele przyczep Gdybyśmy na statystki sprzedażowe dotyczące pierwszych pięciu miesięcy roku spojrzeli przez pryzmat najpopularniejszych modeli, to szybko okaże się, że całe podium należy do Pronaru. W tej kategorii z 279 szt. zdecydowanie wygrywa model T653/2, a więc przyczepa dwuosiowa o ładowności 6 t. Drugie miejsce należy do modelu PT612 (dwuosiowa, ładowność 12 t), która w omawianym okresie została zarejestrowana 132 razy, a na najniższym stopniu podium znalazł się model T672 (dwuosiowa, ładowność 8 t) – zarejestrowana 112 razy.

