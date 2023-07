W ciągu pierwszego półrocza 2023 r. zarejestrowano 3252 szt. nowych przyczep rolniczych. Nie wydaje się to ilością małą ale jednak jest to o 1168 szt. mniej niż w tym samych okresie w 2022 r. Wynik oznacza spadek rok do roku o 26,4 proc.





W czerwcu br. zarejestrowano 647 szt. nowych przyczep rolniczych i jest to najlepszy tegorocznych miesięczny wynik. Porównując jednak do zeszłych lat

notujemy spadki. W stosunku do czerwca 2022 to o 166 szt. mniej a do czerwca 2021 o 360 szt. mniej - informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Spadek sprzedaży przyczep o jedną czwartą rok do roku

W ciągu całego półrocza zarejestrowano 3252 szt. nowych przyczep rolniczych. To o 1168 szt. mniej niż w tym samych okresie w 2022 roku. Wynik oznacza spadek rok do roku o 26,4 proc.

Liczba rejestracji przyczep rolniczych w okresie styczeń-czerwiec w latach 2021,2022 i 2023, źródło: PIGMiUR

Kto sprzedaje najwięcej przyczep?

W rankingach tradycyjnie dominują polscy producenci. Pierwszy jest Pronar, a potem długo nic - tak można by skomentować wykres wyników sprzedaży poszczególnych marek. Jednak i producent z Narwi odnotowuje duże spadki. Pronar z ilością 1120 szt. zarejestrowanych nowych przyczep tradycyjnie jest liderem na rynku. Jednak to aż o 585 szt. mniej niż przed rokiem. Oznacza to spadek ilościowy rejestracji przyczep marki Pronar o 34,3 proc. Udziały marki Pronar na koniec maja wynoszą 34,4 proc.

Pronar PT606, fot.kh

Druga w zestawieniu jest marka Metal-Fach z 365 rejestracjami i udziałami 11,2 proc. Trzecia w zestawieniu marka Metaltech, notuje 8,4 proc.

udziałów rynkowych i 273 szt. zarejestrowanych przyczep.

Marka Wielton zajmuje czwarta pozycję – 241 szt. zarejestrowanych przyczep i 7,4 proc. udziałów rynkowych. Pierwszą piątkę zamyka marka Wodziński z 190 szt. zarejestrowanych przyczep. Udział rynkowy tej marki to 5,8 proc.

Co ciekawe, firma Wodziński jako jedna z nielicznych odnotowuje wzrost sprzedaży - ponad 12 proc. rok do roku. Drugą taką jest Ursus. Tutaj procentowy wzrost jest wręcz imponujący, bo aż 168,4 proc. ale wolumen ilościowy to tylko 51 szt (wzrost z 19 szt.).

Najwięcej przyczep sprzedanych w woj. mazowieckim. Topowe modele przyczep

Województwem o największej ilości rejestracji po sześciu miesiącach 2023 r., jest mazowieckie z ilością 477 szt. zarejestrowanych przyczep. W woj. wielkopolskim zarejestrowano 407 przyczep. W województwie lubelskim, które jest na trzecim miejscu, zarejestrowano 384 szt. nowych przyczep rolniczych.

Jeśli zaś chodzi o popularność poszczególnych modeli, to pierwsze miejsce ma Pronar T653/2 (6 t) z 128 rejestracjami. Na drugim miejscu znajduje się model Pronar T672 (8 t) – 96 szt.

Model Wodziński WTP1W1 (3,5 t) zajmuje trzecie miejsce z ilością 91 szt. Kolejne modele w zestawieniu to Pronar PT612 (12 t) – 86 szt. i Pronar PT610 (10 t) - 64 szt.