Kiedy obsada rzepaku na metrze kwadratowym spada poniżej krytycznych wartości, rolnicy najczęściej decydują się na likwidację plantacji, co wiąże się ze sporymi stratami ekonomicznymi. W tym przypadku właściciel gospodarstwa postanowił zrobić wsiewkę rzepaku.

Gospodarstwo Michała Konata - rolnika i usługodawcy z Paczkowa w woj. opolskim - i stosowane w nim innowacyjne technologie prezentowaliśmy już kilkukrotnie na łamach naszego portalu. Teraz przyszedł czas na kolejną nowinkę z gospodarstwa - dosiewany rzepak.

Dosiać rzepak, zamiast likwidować plantację

Plantację rzepaku zaatakowały szkodniki i w krótkim czasie większość roślin została całkowicie zniszczona, tak że na metrze kwadratowym pozostało czasem tylko kilka zdrowych roślin. Patrząc na taki rozwój rzeczy, plantacja kwalifikowała się do likwidacji. Z drugiej strony szkoda było stracić poniesione nakłady na uprawę. Pan Michał postanowił więc spróbować uratować plantację dosiewając rzepak. Ciepły i dość wilgotny w tym regionie wrzesień sprzyjał takiemu pomysłowi.

Założeniem zabiegu było uzupełnienie obsady roślin rzepaku. Dosiewanie rzepaku zostało wykonane za pomocą siewnika punktowego Amazone Precea, w rzędach co 75 cm. Podczas sierpniowych zasiewów, rzepak został posiany w odstępach 25 cm. Udało się więc dosiać rzepak w międzyrzędzia.

Tuż po wykonaniu wsiewki rzepaku w odstępach co 75 cm - siewnikiem punktowym, fot.MK

Taki zestaw: Amazone Precea z ciągnikiem Massey Ferguson 7S prezentowaliśmy w trakcie wiosennego siewu kukurydzy u Pana Michała.

Póki co, rokowania są dobre

Dodatkowy siew rzepaku został przeprowadzony 15 września. Jak mówi Pan Michał, byłoby to zrobione wcześniej, tylko brakowało odpowiednich tarczek do siewnika punktowego. Gdy tylko dostarczono tarcze, siewnik Precea ruszył w pole.

- Wsiewka rzepaku wyszła super. Mimo iż jest wykonana w rzędach co 75 cm to nadrabia obsadę. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że eksperyment się udał – rokowania są dobre. Ładnie to wygląda, ale chodzi przede wszystkim o to, że jest odpowiednia obsada – powiedział Michał Konat.

Kiedy rozmawialiśmy z rolnikiem (17 października), świeża obsada była w fazie ok. 4 liści.

Wschody dosianego rzepaku, fot.MK

- Ciepłe dni które są zapowiadane sprawią, że ta wsiewka „obroni się”, a cała plantacja nie będzie musiała być ponownie obrabiana. Gdybyśmy postawili na likwidację całej plantacji, to stracilibyśmy podane środki ochrony roślin, nakłady na zabiegi, a w dodatku były też miejsca gdzie była obsada optymalna lub nieco poniżej - przekonywał właściciel gospodarstwa.

Można było siać ze zmiennym dawkowaniem nasion

Podczas stosowania siewki nie była stosowana technologia zmiennego wysiewu nasion, którą generalnie stosuje się w gospodarstwie np. podczas siewu kukurydzy. Jak jednak mówi rolnik, wydaje się to możliwe, bo na zdjęciach NDVI widać aktualną obsadę i można by się pokusić o stworzenie do tego mapy aplikacyjnej. Jeśli w przyszłym roku powtórzyła by się podobna sytuacja z plantacją rzepaku – takie rozwiązanie być może będzie zastosowane.

Dosiane rośliny w połowie października w fazie 4-5 liści, fot.MK

Dopasować stosowanie środków ochrony roślin

Patrząc na różne fazy rozwojowe roślin, nasuwa się pytanie o ochronę, czy zabiegi regulujące łan. Jak mówi Michał Konat, pierwszy zabieg regulacyjny był wykonany wtedy, gdy było tuż po przeprowadzonym zabiegu wsiewki.

- Dosiane rośliny nie były jeszcze na wierzchu, więc im to nie zaszkodziło. Teraz – jeśli będzie krótka jesień – to zrobimy drugi zabieg ochrony roślin bez regulacji, a jeśli jesień będzie długa i ciepła – zrobimy ochronę z regulacją, tylko trochę mniejszą. Także rośliny które były wysiane w siewie właściwym dostaną drugą dawkę regulatora, a dosiewane otrzymają pierwszą dawkę. Dobrze wstrzeliliśmy się z terminami, bo te rośliny, które były dosiewane mają czas żeby nadgonić te pierwsze – podsumowuje Konat.

Jakie będą efekty zastosowania takiej wsiewki? Trudno powiedzieć, choć na ten moment wszystko wygląda dobrze. Rodzi się np. pytanie o konkurencję roślin. Wiele będzie zależało od przebiegu pogody, terminów nawożenia i zastosowania regulatorów.

Trzeba jednak pamiętać, że rzepak jest rośliną o świetnych zdolnościach adaptacyjnych i często potrafi zaskakiwać, więc kto wie. Do tematu i na pole Michała Konata z pewnością wrócimy wiosną.