Starostwo wyprzedaje maszyny i sprzęt drogowców

Starostwo Powiatowe w Brzegu na Opolszczyźnie wystawia na przetarg ciągniki, maszyny i sprzęt, stanowiący wyposażenie zlikwidowanego Zarządu Dróg. W ofercie są ciągniki i inny sprzęt, który może zainteresować rolników.

Powiatowy Zarząd Dróg w Brzegu został zlikwidowany decyzją samorządu w ubiegłym roku ze względów oszczędnościowych. Starostwu pozostała "w spadku" po zamkniętej jednostce spora baza maszynowa. Część maszyn i sprzętu rozdysponowano do innych jednostek samorządowych, m.in. do podległych szkół. Resztę maszyn i sprzętu starostwo chce sprzedać, by zasilić budżet przeznaczony na remonty dróg w powiecie brzeskim - informuje regionalny portal nto.pl.

Jeden przetarg na maszyny drogowców już się odbył, ale niewiele na nim sprzedano. Wkrótce ma być ogłoszony kolejny, a pierwotne ceny wywoławcze, jak zapowiedziało starostwo, pójdą w dół. Dla przykładu Ursus 5314 z klimatyzacją, ładowaczem czołowym, tarczą spychającą i widłami przesuwnymi do palet (Q-1500 kg) wystawiony był pierwotnie za 73 000 zł. Na liście przeznaczonego do sprzedaży sprzętu znajduje się jednak wiele pozycji, które mogą zainteresować właścicieli gospodarstw rolnych, ogrodników i sadowników.

W samorządowej ofercie znaleźć można m.in. ciągniki, przyczepę rolniczą, rozsiewacz nawozów, kosiarki, samochód dostawczy, samochód ciężarowy, pługi śnieżne, czy osprzęt do sadzenia drzewek. Jest także warty uwagi sprzęt warsztatowy, tj. wiertarka stołowa, szlifierka, tokarka, ostrzałka noży, czy przydatne w gospodarstwie agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe, czy rębak do gałęzi.

Termin przetargu nie jest jeszcze znany. Po wszelkie informacje odsyłamy do Starostwa Powiatowego w Brzegu. W galerii kilka przykładów z oferty używanych maszyn przeznaczonych do sprzedaży.