W wielu rejonach kraju wystartowały już siewy kukurydzy. Póki co najczęściej obsiewane są stanowiska z glebami lekkimi, które najszybciej się nagrzewają.

Na północnym podkarpaciu warunki do siewu są już naprawdę dobre. W glebie jest sporo wilgoci, a ze względu na fakt, że dominują tam gleby lekkie, charakteryzujące się tendencją do szybkiego przesychania, na polach pojawiły się pierwsze siewniki do kukurydzy.

Zasiewy kukurydzy trwają również w Wielkopolsce, co mogliśmy zaobserwować przed niedzielą 24.04.2022 r.

Ruszają siewy kukurydzy

Na jednym z pól Podkarpacia spotkaliśmy bardzo ciekawy zestaw siejący składający się z najnowszego ciągnika Case IH Puma 150 wraz z siewnikiem 6-rzędowym Kuhn Maxima 2 TS.

Temperatura gleby na głębokości siewu wykazuje obecnie 9-10 st. Celsjusza, dlatego pierwsi rolnicy decydują się na siewy.

Najnowszy Case IH Puma 150 zdecydowanie może się podobać fot. Tomasz Kuchta

W tym wypadku wysiewana była odmiana ES Inventive w ilości nasion od 74 tys. do 83 tys./ha. Głębokość siewu wynosiła 5 cm, a odstęp między nasionami ok. 16 cm.

Kuhn Maxima 2 TS

Siewnik pracował na bardzo zróżnicowanych stanowiskach utrzymywanych w technologii bezorkowej, zarówno z mniejszą, jak i większą ilością resztek pożniwnych. Co ważne, nawet przy dużej ilości materii organicznej na wierzchu, redlice precyzyjnie umieszczały nasiona w glebie.

Z siewnikiem współpracował najnowszy ciągnik Case IH Puma 150, który dzięki zabiegowi chiptuningu posiada obecnie moc 187 KM, co zdaniem właściciela w pełni wystarcza do komfortowej pracy z siewnikiem.

Jak warunki do siewu ocenia usługodawca z wieloletnim stażem - Mateusz Wójcik? Zapytaliśmy również, o jego opinię na temat siewnika, czy jest to maszyna godna polecenia?