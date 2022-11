Steyr Absolut CVT 6280 - nowy model wprowadza do serii sporo zmian, fot.kh

Moc ponad 300 KM, większa kabina, zmodyfikowana przekładnia, silnik, układ jezdny, dodana telematyka… Steyr zaprezentował właśnie nowy model serii Absolut: Absolut CVT 6280, który jest wyznacznikiem zmian dla tej serii austriackich ciągników.

Nowy traktor Absolut CVT 6280 marka Steyr zaprezentowała po raz pierwszy w kraju jego „narodzin”, czyli w Austrii. Maszynę pokazano podczas targów Agraria odbywających się w dniach 23-26 listopada w m. Wels.

Z 4 do 5 modeli Absoluta i 300 KM

Do tej pory seria Absolut CVT liczyła 4 modele o mocach maksymalnych od 180 do 245 KM. Teraz dochodzi piąty: Absolut CVT 6280, którego silnik generuje 280 KM mocy maksymalnej i 302 KM z funkcją „boost”.

Silnik jest ten sam: 6-cylindrowy FPT o pojemności 6,7 l, ale zmodyfikowany. Co ciekawe, ma on spełniać normę emisji spalin Stage 5 bez filtra cząstek stałych DPF czy zaworu EGR. To wszystko wiąże się jednak z nieco wyższym zużyciem płynu AdBlue.

Modyfikacje obejmują też turbosprężarkę o zmiennej geometrii, co ma dać wyższy moment obrotowy przy niższych obrotach silnika; przeprojektowano też układ chłodzenia.

Nowa kabina i funkcje

Nowy traktor upodobnił się do maszyn z największej serii: Terrus i trzeba przyznać, że wygląda świetnie – zarówno zewnątrz jak i wewnątrz kabiny. Przede wszystkim zyskał kabinę największego modelu. Jest zatem więcej przestrzeni wewnątrz, jest ciszej, więcej schowków na rzeczy, ale też jest nowy podłokietnik i wyświetlacze.

Zmodyfikowano też standard połączeń ze współpracującym sprzętem – nowy model jest pierwszym działającym w standardzie TIM (Tractor Implement Management, czyli nowa generacja standardu Isobus, teoretycznie „bezbarierowa”, która daje możliwość sterowania ciągnikiem przez maszynę towarzyszącą). Traktor ma też podstawowy pakiet telematyki z 3-letnim abonamentem w standardzie.

Co jeszcze?

Jak poinformowali nas przedstawiciele marki, o 30 proc. zredukowano ilość połączeń hydraulicznych i aż o 50 proc. elektrycznych, co ma poprawić łatwość jego obsługi. Jak to fizycznie wygląda – tego jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć.

Warto zaznaczyć, że traktor ma nieco większą masę i wzrosła też jego dopuszczalna masa całkowita w porównaniu do obecnych traktorów tej serii. DMC wynosi tutaj 15 t. Przeprojektowano też tylną i przednią oś (jest większa) i hydrostat przekładni bezstopniowej. Z tyłu opony (R42) mogą mieć profil 70 - do tej pory był 60.

Absolut CVT 6280 wprowadza nowe oznaczenia

Wraz z wprowadzeniem nowego modelu zmienia się też system oznaczeń ciągników. Ostatnie 3 cyfry, a więc w tym przypadku „280” mówią o mocy maksymalnej silnika – nie o chwilowej mocy z „boostem”, która w tym przypadku wynosi 302 KM.

Seria Absolut będzie więc wkrótce liczyła 5 modeli, a traktory zyskają modyfikacje wizualne i techniczne do standardu debiutującego modelu 6280. Zamówienia na model mają się rozpocząć na przełomie roku 2022/23, a produkcja seryjna rozpocznie się w 2023 r.

Marka Steyr jest w Austrii pierwsza pod względem udziału w ryku. Czerwono-białe pojazdy wybiera tam ponad 20 proc. kupujących ciągniki. Najczęściej są to traktory z serii Expert CVT i Profi, najwięcej w przedziale mocy ok. 100-140 KM.

Steyr oferuje ciągniki o mocy w zakresie od 55 do 300 KM. W przyszłym roku dojdzie jeszcze jeden model o mocy 340 KM.