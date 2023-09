Podczas naszej wizyty w Austrii mieliśmy okazję zobaczyć nowe modele ciągników Steyr i Case IH serii Terrus i Optum. Traktory produkowane w St. Valentin są teraz mocniejsze i osiągają moc nawet 340 KM. Co jeszcze dodano lub zmieniono?

Oba ciągniki są bliźniacze konstrukcyjne i produkowane na tej samej linii, dlatego opisujemy je w jednym artykule.

W przypadku Steyra nowy model Terrus 6340 CVT jest nie tylko najmocniejszym ciągnikiem serii, ale także największym ciągnikiem w ofercie austriackiej firmy – zarówno w tej chwili, jak i w całej historii marki.

Co nowego znajdziemy w najmocniejszych Terrusach i Optum?

Zaczniemy od rzeczy mniej ważnych, czyli od nazwy. Premierowy Terrus 6340 CVT przejął nowy system numeracji wprowadzony w innych seriach marki Steyr, w którym ostatnie trzy cyfry opisują zawsze dostępną maksymalną moc ciągnika bez doładowania, a nie jego moc znamionową, jak to miało miejsce wcześniej.

W tej chwili gama ciągników Terrus CVT będzie obejmować modele 6290 Terrus CVT, 6315 Terrus CVT i 6340 Terrus CVT. Wszystkie są napędzane silnikiem FPT NEF o pojemności 6,7 l, który w nowym modelu Terrus 6340 CVT zapewnia o 9 proc. więcej mocy w porównaniu z poprzednim modelem 6300.

Nowy Terrus 6340 CVT w czasie pracy, fot. K.Pawłowski

Maksymalny moment obrotowy wynosi teraz 1398 Nm przy 1400 obr./min. Pomimo dodatkowej mocy nowy ciągnik waży tyle samo, co inne modele Terrus CVT, czyli 11 530 kg bez balastu, przy dopuszczalnej masie całkowitej 16 800 kg. Maksymalny udźwig tylnego zaczepu wynosi 11 058 kg, a standardowe/opcjonalne natężenie przepływu hydraulicznego to 165/220 l/min.

Wszystkie modele Steyr Terrus CVT są dostępne z pakietami Evolution lub Excellence. Oba oferują m. in. terminal z ekranem dotykowym Infomat 1200, zaś w pakiecie Excellence dostępne są dodatkowe funkcje, od złącza Power Beyond po głośniki premium. Standardową konfigurację Isobus klasy 3 można zaktualizować do Tractor Implement Management (TIM), najnowszego protokołu komunikacyjnego ciągnika z narzędziem, umożliwiającego przesyłanie danych do i z narzędzia.

Wnętrze Terrusa z ekranem i podłokietnikiem, fot. K.Pawłowski

Przekładnia bezstopniowa CVT w nowym ciągniku Terrus 6340 CVT została nieco zmodernizowana pod kątem jednostki hydrostatycznej, oprogramowania sterującego, elementów układu napędowego, tylnego mechanizmu różnicowego i tylnego WOM. Ich uzupełnieniem jest system hamulców S-Brake firmy Steyr. Za każdym razem, gdy kierowca wyda polecenie zmniejszenia prędkości, za pośrednictwem Multicontrollera lub poprzez zwolnienie pedału gazu, układ szacuje wymaganą siłę hamowania poprzez porównanie docelowej prędkości pojazdu z prędkością rzeczywistą i dostosowuje siłę hamowania za pomocą pomiaru wejściowego momentu obrotowego przekładni, w oparciu o czujnik momentu obrotowego koła zamachowego i danych jednostki sterującej silnika.

Case IH Optum 340 CVXDrive, fot. K.Pawłowski

Chodzi o komfort, czyli nowa kabina

W przypadku ciągnika Case IH Optum 340 CVXDrive zmiany są podobne, bo takie być muszą. Po prostu zmodernizowane elementy posiadają inne nazwy, tak jak np. przekładnia w amerykańskiej marce nazywa się CVXDrive.

Z zewnątrz zmian praktycznie nie ma, za to jest nowa, przestronna kabina, która według producenta daje operatorom niezrównany komfort i jest wyjątkowo cicha, bowiem poziom hałasu w niej wynosi zaledwie 66 dB.

Ponadto operatorzy docenią dobrą widoczność we wszystkich kierunkach, wysokiej jakości wykończenie, motoryzacyjny standard dopasowania i wykończenia, a także wysoki poziom wyposażenia, do którego zalicza się m.in. kluczyk zbliżeniowy pozwalający na obsługę bezkluczykową.

Case IH Optum 340 CVXDrive, fot. K.Pawłowski

Różnice między Optum i Terrus

Konstrukcja kabiny obejmuje przeprojektowany ergonomiczny podłokietnik Multicontroller, oferujący obsługę 95 proc. najczęściej używanych funkcji w zasięgu ręki kierowcy, z których wiele można obsługiwać za pomocą ekranu dotykowego lub nowego zintegrowanego pokrętła sterowania. Warto dodać, że w opcji można wybrać półaktywną amortyzację kabiny.

Oczywiście jakieś małe różnice między ciągnikami występują. Steyr oferuje typowe opcje dla austriackiej marki, takie jak: nocna wersja tła ekranu na słupku A czy pedał gazu z możliwością wykonania szybkiego kick downu.

Zarządzenie danymi na wysokim poziomie

Oczywiście oba ciągniki oferują także pakiet telematyki. W Steyrze są to pakiety S-Tech Connect i S-Fleet Plus, które zapewniają usługi w czasie rzeczywistym, zdalne narzędzia diagnostyczne, całodobowy serwis Premium, profesjonalne coroczne przeglądy i bezpłatne szkolenie właściciela/operatora, a także przeglądanie, edytowanie, zarządzanie, analizowanie i wykorzystywanie danych rolnictwa precyzyjnego zebranych podczas pracy.

W przypadku Case IH będzie to AFS Connect Advanced oraz Safeguard Connect, które w podobny sposób umożliwiają zdalne monitorowanie i zarządzanie gospodarstwem, flotą oraz danymi.

Steyr Terrus 6340 CVT, fot. K.Pawłowski

Oba ciągniki z pewnością zostaną pokazane podczas zbliżających się targów Agritechnica 2023 w Hanowerze. Na pewno zabraknie ich na Agro Show w Bednarach, gdyż według naszych informacji marek Steyr i Case IH nie będzie na podpoznańskiej imprezie.

Traktory będą dostępne na pokazach u dealerów najprawdopodobniej latem lub jesienią 2024 r.