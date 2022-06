Steyr Konzept po raz pierwszy został zaprezentowany w 2019 r. na targach Agritechnica. Teraz wiemy już o nim nieco więcej.

Ciągnik Steyr Konzept przykuwa uwagę nie tylko ze względu na swój futurystyczny wygląd zewnętrzny, ale także na innowacyjne rozwiązania w nim zastosowane. Producent właśnie uchylił nieco rąbka tajemnicy m.in. w kwestii hybrydowego układu napędowego.

Koncencyjny Steyr

Jak zapewniają przedstawiciele firmy Steyr, podczas prac badawczo-rozwojowych główny nacisk kładziony jest na zalety napędu elektrycznego w lekkich ciągnikach o dużej mocy, który według informacji przekazanych nam przez producenta, pozwala na obniżenie zużycia paliwa średnio o 8 proc.

- Opracowywany przez nas napęd elektryczny ułatwia powrót do maksymalnej prędkości jazdy (np. po zwolnieniu podczas zbliżania się do ronda czy skrzyżowania), którą ciągnik koncepcyjny może osiągnąć szybciej niż ciągnik z tradycyjną przekładnią. Jest on również bardziej efektywny przy utrzymaniu maksymalnej prędkości jazdy podczas wjeżdżania na wzniesienia – dowiadujemy się z komunikatu marki Steyr.

Z zapewnień producenta wynika, że to wszystko udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu technologii ultrakondensatorów, która umożliwia zwiększenie mocy ciągnika na życzenie i pozwala uzyskać nawet o 25 proc. wyższe przyspieszanie. Znajduje ona również zastosowania podczas prac polowych w celu pokrycia zapotrzebowania na moc szczytową przy ciężkich pracach uprawowych.

Przewagi napędu elektrycznego

Wśród innych zalet napędu elektrycznego producent wymienia także mniejszy promień skrętu. Napęd elektryczny umożliwia zwiększenie prędkości na osi przedniej podczas skrętu i osiągnięcie aktywnego wykonywania skrętu, co jest przydatne zwłaszcza na uwrociu. W porównaniu z tradycyjnym ciągnikiem o tym samym rozstawie osi i wyposażonym w takie same opony promień skrętu ma być mniejszy o około 1,5 m.

Niektóre z innowacyjnych rozwiązań dostępnych w traktorze koncepcyjnym mogą znaleźć zastosowanie w przyszłości w innych ciągnikach marki Steyr fot. Tomasz Kuchta

Hybrydowy ciągnik koncepcyjny pozwala także na zasilanie osprzętu poprzez wysokonapięciowe gniazda z przodu i z tyłu. Przesyłanie energii elektrycznej na koła osprzętu pozwala zwiększyć trakcję całego zespołu ciągnika i osprzętu oraz zastosowanie większych narzędzi, które w innym przypadku nie mogłyby być użyte w ciągniku tej wielkości.

Powinno się to przełożyć na zwiększenie wydajności pracy oraz na wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania np. silników w elektrycznych sadzarkach, rozsiewaczach nawozu i opryskiwaczach. Napęd elektryczny korzystnie wpływa także na właściwości trakcyjne napędu hybrydowego.

To nie koniec innowacji w Steyr Konzept

Traktor ma być także wyposażony w zmienny napęd na cztery koła, ograniczający typowy poślizg osi przedniej występujący w tradycyjnym ciągniku przy pracy z osprzętem do uprawy gleby. Pozwala to na zmniejszenie zużycia paliwa oraz uszkodzeń gleby.

- Zastosowaliśmy również unikalny zwalniacz hamulca, który umożliwia ciągnikowi wykorzystanie układu napędowego w celu utrzymania stałej prędkości jazdy przy zjeżdżaniu ze wzniesienia. Zwalniacz hamulca wraz z układem hamulcowym S-Brake mogą w zdecydowanym stopniu ograniczyć konieczność hamowania nawet przy poruszaniu się z ciężką przyczepą. Przekłada się to na zmniejszenie zużycie hamulców i większe bezpieczeństwo. Ponadto, zwalniacz hamulca jest wykorzystywany do ładowania ultrakondensatorów – dowiadujemy się z komunikatu firmy.

Na koniec Steyr podkreśla, iż na razie jest to opracowanie koncepcyjne, które na ten moment nie wchodzi do fazy produkcji, to niektóre z rozwiązań mogą znaleźć zastosowanie w przyszłości w innych ciągnikach marki Steyr.