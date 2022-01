Steyr przekazuje ciągniki na licytację WOŚP

W tym roku, w ramach licytacji związanych z WOŚP, firma Steyr z udziałem lokalnych dealerów umożliwiła wylicytowanie swoich ciągników na okres jednego, pełnego dnia roboczego we własnym gospodarstwie.

Tegoroczny, już 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem „Przejrzyj na oczy!”, a w czasie jego trwania zbierane będą środki dla zapewnienia jak najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Tym razem nie zabraknie licytacji, które z pewnością zaciekawią rolników.

Ciągniki Steyr od WOŚP

Łącznie na 10 aukcjach mamy możliwość wylicytowania jednego z ośmiu modeli ciągników Steyr. Wśród nich znalazły się traktory o bardzo szerokim przekroju mocy maksymalnych, stąd każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Do wylicytowania przekazane zostały modele: 4100 Expert, 4125 Profi, 6142 Profi, 6150 Impuls CVT, 6200 Absolut CVT, 6240 Absolut CVT, 6270 Terrus CVT oraz 6300 Terrus CVT.

Zwycięzca każdej z licytacji otrzyma ciągnik do prac w swoim gospodarstwie na jeden pełny dzień roboczy. Będzie to zatem idealna okazja do przetestowania traktora, sprawdzenia go we własnych warunkach i na własnej ziemi.

Co najważniejsze jednak, cała wylicytowana kwota trafi do Fundacji. Licytacje ciągników Steyr potrwają do 30. stycznia, a warto zaznaczyć, że na ten moment aktualne oferty są bardzo atrakcyjne, jak za możliwość całodniowej pracy ciągnikami tej klasy.