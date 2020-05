Steyr - ruszyła ponownie produkcja ciągników

W St. Valentin rusza seryjna produkcja ciągników. Liczne środki zaradcze gwarantują ochronę zdrowia pracowników.

5 maja w fabryce ciągników Steyr St. Valentin ponownie ruszyły taśmy montażowe – wszystko po to, aby zapewnić bezpieczne i długotrwałe wznowienie produkcji ciągników. Jest to możliwe, gdyż strategiczni poddostawcy w całej Europie, po wielotygodniowej przerwie związanej z sytuacją epidemiologiczną Covid-19, mogą już ponownie przystąpić do planowej i przewidywalnej produkcji i dostaw części.

Podstawowym elementem wznowienia produkcji jest obszerny pakiet środków zaradczych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników - informują przedstawiciele marki. Wprowadzono liczne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zabezpieczające pracowników przy taśmach montażowych, przy wydawaniu towaru i w biurach. Automatyczny pomiar temperatury przy wejściach do zakładu przy pomocy kamer termowizyjnych, noszenie masek zakrywających usta i nos, udostępnienie środków odkażających oraz codzienna dezynfekcja miejsc pracy to tylko niektóre spośród nowych zasad bezpieczeństwa.

- Dzięki intensywnej fazie przygotowawczej, w trakcie której przeanalizowano sposoby ochrony zdrowia i określono konieczne środki zapobiegawcze, utworzyliśmy naszym pracownikom bezpieczne środowisko pracy. Jeśli my jako zespół będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a także troszczyć się o siebie nawzajem, to umożliwimy sobie bezkolizyjny start - wyjaśnia Kierownik zakładu Hannes Wögerbauer.