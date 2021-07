Steyr Technology Tour 2021 rozpoczęty

Firma Steyr ruszyła w Polskę ze swoim Steyr Technology Tour 2021 mającym zaprezentować rolnikom to co najlepsze w ofercie tego austriackiego producenta ciągników.

16 lipca 2021 r. byliśmy na pierwszym pokazie zorganizowanym w ramach Steyr Technology Tour 2021, który odbył się na polach Mirosława i Mateusza Głazów w miejscowości Chwałkowo Kościelne w Wielkopolsce. Rolnicy na których polach odbyła się prezentacja ciągników, sami użytkują ciągniki Steyr, które chwalą za duży komfort pracy, solidne wykonanie oraz dobre zaplecze serwisowe.

Współorganizatorem pokazu była firma Agro-Rami, która już od ponad 10 lat jest dilerem ciągników Steyr w Wielkopolsce. Jak mówił Tomasz Polak, dyrektor handlowy - marka Steyr jest marką premium w koncernie CNH do którego należy.

Ciągniki Steyr już od mocy 100 KM mogą być wyposażone w przekładnię bezstopniową CVT. Już w standardzie są one także dość bogato wyposażone. Polak podkreślił, że ciągniki sprzedawane przez Agro-Rami są wyposażone w przedni TUZ by łatwiej można było je zbalastować. Sprzedawcy namawiają także rolników na zakup ciągników na jak najszerszym ogumieniu by w jak największym stopniu chronić glebę przed nadmiernym ugniataniem.

Brand menager firmy Steyr w Polsce Michał Waszkiewicz wyjaśnił, że firma zawsze w nazwie ciągnika podaje jego rzeczywistą moc w KM. Pierwsza cyfra oznaczenia numerowego ciągnika oznacza ilość cylindrów kolejne trzy moc jaką osiąga silnik ciągnika. Dodał także, że wszystkie ciągniki Steyr mogą być wyposażone w nowoczesne rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego S-Tech.

W ramach pokazu zostały zaprezentowane ciągniki: Steyr 4120 Multi o mocy 120 KM; Steyr 4130 CVT o mocy 130 KM; Steyr 6145 Profi o mocy 145 KM; Steyr 6150 Impuls CVT o mocy 150 KM oraz 6240 Absolut CVT o mocy 240 KM. Podczas pokazów ciągniki współpracowały z maszynami Agro-Masz: broną mulczową BM, kultywatorem Runner oraz kompaktową broną talerzową BT.

Steyr Expert

Nowością wśród prezentowanych na pokazie ciągników była seria Expert, która oferuje cztery modele ciągników o mocy od 100 do 130 KM. Są one wyposażone w przekładnia bezstopniową S-ControlTM CVT oraz spełniający wymogi normy Stage V silnik z układem HI-eSCR2.

Sercem hydrauliki jest pompa CCLS o wydatku 110 l/min. Seryjnie ciągniki są wyposażone w amortyzowaną oś przednią.

Steyr Impuls

Ta seria ciągników pojawiła się w ofercie austriackiego producenta w ubiegłym roku i obejmuje trzy modele ciągników o mocy od 150 do 175 KM. Ciągniki są wyposażone w sześciocylindrowe silniki FPT o pojemności 6,7 litra. Napęd na koła jest przenoszony poprzez przekładnię bezstopniową CVT S-Control

Steyr Absolut

To najnowsza seria ciągników oferowana przez firmę Steyr. Obejmuje ona trzy modele o mocy od 200 do 240 KM. Są one wyposażone w przekładnię S-Control CVT oraz sześciocylindrowe silniki turbodoładowane o pojemności 6,7 l z 24-zaworami spełniającym już normy emisji Stage V.

Jeśli chcecie więcej przeczytać o serii Absolut to zapraszamy do artykułu:

Natomiast jeśli chcecie wybrać się na jeden z pokazów organizowanych w ramach Steyr Technology Tour to zapraszamy do artykułu poniżej:

Gdybyście chcieli kupić ciągniki Steyr to zapraszamy na www.gieldarolna.pl