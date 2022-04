Steyr Terrus CVT z nagrodą Red Dot 2022

Wzornictwo drugiej generacji ciągników Steyr Terrus CVT zostało dostrzeżone i nagrodzone w konkursie Red Dot 2022.

W tym roku za design w prestiżowym konkursie Red Dot nagrodzono trzy ciągniki rolnicze. Obok Valtry serii N i Masseya Fergusona 5S z koncernu AGCO wyróżniono Steyera Terrusa CVT.

Red Dot Design Award to nagroda przyznawana od 1955 roku przez Design Zentrum Nadrenia Północna-Westfalia w Essen.

To nie jest pierwsza nagroda za design zgarnięta przez Terrusa. W grudniu Niemiecka Rada ds. Wzornictwa doceniła wygląd zewnętrzny ciągnika, kiedy to austriacki traktor triumfował w kategorii "Przemysł".

Seria Terrus CVT obejmująca trzy modele o mocy od 250 do 300 KM to flagowa rodzina ciągników austriackiej marki Steyr należącej do koncernu CNH Industrial. W 2021 r. gama produktowa serii została poddana znaczącym zmianom. Modernizację przeszła kabina, funkcje sterowania, a ciągnik zyskał funkcję zdalnego monitoringu. Ciągnik przeszedł także mały facelifting.

Nagroda zostanie wręczona 20 czerwca podczas ceremonii w Essen, w Niemczech.