Steyr: zmiany w kierownictwie i umacnianie pozycji

Na stanowisko nowego wiceprezesa ds. operacji handlowych Steyr w Europie został mianowany Peter Friis zastępując Thierry'ego Panadero. Roszada ta ma zapewnić ciągłość strategii „Transform 2 Win” koncernu CNH Industrial.





Peter Friis dołączył do globalnego koncernu w 1984 r. Przez ponad 30 lat zbierał doświadczenie piastując stanowiska w działach marketingu i handlu CNH Industrial w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Danii, krajach skandynawskich i republikach bałtyckich. W roku 2017 został mianowany szefem marketingu i rozwoju sieci Case IH / Steyr w Europe.

Przypomnijmy, strategia „Transform 2 Win” to szczegółowy plan na lata 2020-2024 ogłoszony we wrześniu ub.r. Ma on na celu reorganizację struktury i wydajności CNH Industrial. Dzięki temu poszczególne marki koncernu (a jest ich wiele) mają we wspomnianym przedziale czasowym zmaksymalizować swój potencjał, a dzięki temu stać się liderami w swoich obszarach działania.

I tak powołane zostały spółki „On-Highway” i „Off-Highway”. W ramach tej drugiej znalazły się marki rolnicze CNH Industrial: New Holland, Case IH i Steyr. Dwie pierwsze będą działały wg globalnej koncepcji „Full Line" – oferowanie szerokiego asortymentu maszyn rolniczych na całym świecie.

Steyr natomiast będzie dążył do stania się marką ciągników premium na rynku europejskim. W założeniach oraz działaniach, które są bardzo mocno wspierane przez władze koncernu CNH, ta austriacka firma z zacną historią ma na Starym Kontynencie rywalizować z traktorami Fendt, wyższymi specyfikacjami modeli John Deere czy też fińskiej Valtry.

Prezentacją wysokiej jakości uzbrojonej w najnowocześniejsze funkcje i technologie mające na celu poprawę jakości obsługi, przyjazności i wydajności ciągników Steyr jest koncept hybrydowej maszyny wystawiony na ubiegłorocznych targach Agritechnica.

Steyr Type 180, rocznik 1947, fot. mat. prasowe

Steyr to austriacka firma z siedzibą w St. Valentin założona w 1864 r. Pierwszy traktor zjechał z taśmy montażowej w 1915 r. W 1996 austriackie przedsiębiorstwo stało się natomiast własnością Case IH, a trzy lata później weszło w skład CNH Global. Warto wspomnieć, że Austriacy swojego czasu współpracowali z firmą Valmet (późniejsza Valtra), produkowali popularne również w czasach komunistycznych u nas ciężarówki, a także kooperowali z firmami samochodowymi Chrysler i Daimler produkując dla nich auta z napędem na obie osie.

Mieli również epizod i niestety tylko epizod współpracy z Ursusem, który zaowocował wystawieniem w latach 90. ub. wieku na poznańskich targach Polagra gotowego do produkcji pięknego modelu Ursusa 1414 S.