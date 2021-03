Sto ciągników za ponad 8,3 mln złotych na raz!

Tak kupuje się ciągniki w Rosji. Jednorazowe zamówienie na taką liczbę maszyn wpłynęło z obwód wołgogradzkiego, a dokładniej z Centrum Zamówień Obwodu Wołgogradzkiego! Skąd my to znamy?

Cały proces rozpisanego rosyjskiego przetargu o dokładnej wartości 163,5 mld rubli przypomina jak żywo czasy PRL-owskiej gospodarki centralnie sterowanej. Dla tych, którzy nie pamiętają przypominamy po krótce, jak to mniej więcej wyglądało.

Gospodarka centralnie sterowana

Otóż w ówczesnej rzeczywistości PRL nie wystarczało, że rolnik chcący przykładowo kupić nowy traktor miał przygotowane na ten cel środki finansowe. Musiał wziąć kawałek kartki oraz długopis i pisać błagalne prośby do władz wyższych. Te po jakimś czasie, według sobie tylko znanych kryteriów (te partyjne były najważniejsze) decydowały, czy owa prośba jest zasadna i czy przyznać bądź nie talon na wymarzoną maszynę.

I nieważne było, że czasami zamiast upragnionego Zetora 5011 czy Ursusa MF 255 rolnik otrzymywał talon na „trzydziestkę”. Miał jechać do wyznaczonej Agromy po odbiór, po czym cieszyć się i już! Tak było…

A tak proces ten odbywa się w obwodzie wołgogradzkim

Zgodnie z dokumentacją przetargu rozpisanego przez wspomniane Centrum Zamówień Obwodu Wołgogradzkiego na liście odbiorców znajdują się gospodarstwa z 34 gmin obwodu, a jego rozstrzygniecie ma mieć miejsce 23 marca.

Zamówienie opiewa w sumie na 100 ciągników z silnikami o mocy od 80 do 100 KM. Cały sprzęt rolniczy ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku z co najmniej roczną gwarancją.

Ponadto maszyny mają być dostarczone na lotnisko Sriedniaja Achtuba 2 niedaleko miasta Wołżsk miesiąc po podpisaniu umowy, skąd przekazane zostaną do poszczególnych gospodarstw. Jak zostaną one wybrane i kto zapłaci?

Dlatego przypomnieliśmy czasy komunistyczne, gdyż nieznane są kryteria przydziału, jakimi kierowały się odpowiednie władze obwodu wołgogradzkiego, a za ciągniki zapłacą już sami szczęśliwi zainteresowani, czyli rosyjscy rolnicy i przedsiębiorcy. No i będzie po równo, tzn. do każdej z 33 gmin trafią po 3 ciągniki, a ostatni pojedzie do Uriupinska.

Rolnicy z regionu Wołgogradu szykują się do akcji zasiewów wiosennych na obszarze 1,4 mln ha.

