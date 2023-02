Firma AgroPerfekt z siedzibą w położonej w północnej Polsce miejscowości Kiesielice powstała w 2007 r. Interes szedł na tyle dobrze, że cztery lata później powstał punkt sprzedaży w Działdowie. W tej chwili przedsiębiorstwo współpracuje z markami takimi jak: Steyr, JCB, Pottinger, Vaderstad, McHale, Joskin, Wielton, Metaltech, Krukowiak, POM Brodnica, Storti, Bogballe, APV, Quicke, Volant, Maschio Gaspardo, Expom Krośniewice, Weidemann.

AgroPerfekt stara się mieć sporą ilość sprzętu zawsze na placu, oprócz tego firma posiada dobrze zaopatrzony sklep z częściami i akcesoriami rolniczymi. Oprócz tego dealer Steyra z Kisielic zajmuje się również serwisem maszyn rolniczych oraz oferuje usługi rolnicze. W 2020 r. AgroPerfekt stał się dealerem marki Steyr, wcześniej firma z Warmii sprzedawała u siebie ciągniki marki Valtra, zatem cały czas obraca się wokół ciągników premium.

Setnym sprzedanym w AgroPerfekcie egzemplarzem ciągnika marki Steyr był model 4110 Multi o mocy maksymalnej 110 KM. Nabyli go Karolina i Piotr Kołodziejscy, którzy prowadzą rodzinne gospodarstwo uprawowe i hodowlane o areale 50 ha w miejscowości Susz w powiecie iławskim. Są oni nowymi klientami marki Steyr i firmy AgroPerfekt, lecz pan Kołodziejski mówi, że o wyborze zdecydowało parę argumentów.

- To nasz pierwszy ciągnik Steyra, a także i pierwsza maszyna zakupiona w firmie AgroPerfekt, lecz za decyzją o współpracy z dealerem i zakupie tego ciągnika przemówiło parę argumentów. Bliskość naszego gospodarstwa od siedziby firmy AgroPerfekt odegrała kluczową rolę, gdyż znajduje się w pobliżu jej magazynu. Zachęcające były również rekomendacje, które otrzymaliśmy od innych klientów firmy. W swoich opiniach wspominali oni o profesjonalnym o niezawodnym dziale sprzedaży, co możemy również potwierdzić po naszych doświadczeniach z tą firmą. Atrakcyjne finansowanie zaoferowane przez CNH Industrial Capital równię pomogło w przekonaniu nas, że jesteśmy u odpowiedniego dealera i kupujemy odpowiedni ciągnik – wyjaśnił nowy właściciel Steyra.

Peter Friis, dyrektor ds. handlowych marki STEYR w Europie, powiedział, że szczególnie zadowala go tak pomyślny rozwój współpracy pomiędzy marką Steyr, a firmą AgroPerfekt.

- Wcale nie dziwi, że setny egzemplarz ciągnika marki Steyr sprzedany a AgroPrefekcie to wersja Multi, czyli ciągnik wszechstronny i uniwersalny, zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu szeregu potrzeb. Został on wyprodukowany w naszym austriackim zakładzie w St. Valentin i opracowany we współpracy z rolnikami, którzy wnieśli bezpośredni wkład w jego konstrukcję, szczególnie w zakresie luksusu cichej, zapewniającej widoczność w każdym kierunku kabiny oraz elementów zwiększających komfort takich jak amortyzowana oś przednia i podłokietnik z Multicontrollerem. Multi jest wystarczająco silny, by poradzić sobie z ciężką pracą z ładowaczem lub kosiarką oraz innym ciężkim osprzętem. Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości i świetnym właściwościom manewrowym może poruszać się w najtrudniejszym terenie – powiedział austriacki menadżer.