JCB Fastrac 4220 z dźwigiem Cranab już jest gotowy do odbioru, fot. FB Hewea

Pod koniec sierpnia 2022 r. informowaliśmy, że strażacy z Nowego Targu otrzymają nowy ciągnik wart 2 mln zł. Sprzęt jest już gotowy do służby i robi niemałe wrażenie.

Rolnicy przyzwyczaili się do żółtego koloru sprzętu z logo JCB, ale strażacy takiej wersji by nie zaakceptowali. Czerwony JCB Fastrac 4220 wygląda całkiem ładnie i jest już gotowy do służby w JRG PSP Nowy Targ.

Tylko jedna firma w przetargu

Do przetargu ogłoszonego przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie zgłosiła się tylko jedna firma. I to ona wygrała konkurs. A nie było łatwo spełnić wymagania, bo specyfikację pojazdu ustalono dość specyficzną.

Maszyna miała dysponować silnikiem o mocy minimum 160 kW, posiadać napęd na cztery koła i mieć wszystkie osie skrętne. Oprócz tego ciągnik musiał być wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, system ABS, automatyczną klimatyzację. Oprócz tego dostawca miał wyposażyć pojazd w żółtą sygnalizację świetlną, wymalować napis „Straż Pożarna” oraz numer operacyjny.

To jeszcze nie koniec wymogów PSP, która chciała aby sprzęt miał zamontowanego wzdłuż pojazdu żurawia o udźwigu minimum 3,3 t przy wysięgu 3 m i 950 kg przy wysięgu min. 9,5 m.

Okazało się, że JCB Fastrac może spełnić wszystkie ww. warunki. Dealer JCB zaoferował taki zestaw w cenie 2 mln 87 tys. zł brutto.

Pierwszy taki ciągnik w PSP

Wydaje się, że taka maszyna jak JCB Fastrac to wymarzony sprzęt dla strażaków. Ciągnik posiada 221 KM mocy, moment obrotowy w wys. 950 Nm i potrafi jechać z prędkością 60 km/h. Plusami Fastraca są także jednowymiarowe koła na wszystkich kołach, komfortowe, niezależne i samopoziomujące się zawieszenie na sprężynach, rozkład masy 50/50 i hamulce tarczowe na wszystkie koła z systemem ABS.

Dodatkowo pojazd wyposażono w firmie Hewea w dźwig szwedzkiej firmy Cranab, model TL12.10 o wysięgu 10 m, sterowany z podnoszonej kabiny wyposażonej w ogrzewanie i klimatyzację. Urządzenie wyposażono w pełni hydrauliczne podpory oraz dodatkowe sterowanie z poziomu gruntu. Jest to pierwsza tego typu maszyna dostarczona dla PSP.

Pojazd ma pomagać nowotarskiej straży pożarnej podczas interwencji w gęstej zabudowie oraz przy gaszeniu pożarów stogów siana, maszyn rolniczych na polu i przy innych nietypowych zadaniach.