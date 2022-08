Na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu znajdzie się wkrótce ciągnik JCB 4220. Będzie maszyną do zadań specjalnych.

Jak poinformował strażacki portal Remiza.com.pl, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie rozstrzygnęła już przetarg na dostawę ciągnika dla komendy PSP w Nowym Targu. Ofertę w nim złożyła tylko jednak firma – autoryzowany diler maszyn JCB w Polsce. Zaproponowany przez nią ciągnik JCB 4220 spełniał wymogi określone w specyfikacji, a jego cena mieściła się w przewidzianej na zakup kwocie.

Trzeba powiedzieć, że poprzeczkę w specyfikacji do przetargu zawieszono wysoko. Założono, że maszyna musi dysponować silnikiem o mocy minimum 160 KW, posiadać napęd 4x4 i mieć wszystkie osie skrętne. Wymagano również, by ciągnik posiadał automatyczna skrzynię biegów, system ABS, automatyczną klimatyzację. Dostawca był zobowiązany wyposażyć pojazd w żółtą sygnalizację świetlną, wymalować napis „Straż Pożarna” i numer operacyjny. Musiał to być pojazd nowy, wyprodukowany w 2022r.

Wybrany przez KW PSP w Krakowie oferent ma dostarczyć ciągnik wraz zamontowanym wzdłuż pojazdu żurawiem, o udźwigu minimum 3,3 t przy wysięgu 3 m a 950 kg przy wysięgu 9,5 m. Diler JCB zaoferował taki zestaw w cenie 2 mln 87 tys. zł brutto. Fastrac 4220 ma dotrzeć do garażu Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu do końca listopada br.

Można przypuszczać, że JCB Fastrac 4220 spełni oczekiwania strażaków. To maszyna nowej generacji, której 6-cio cylindrowy silnik o pojemności 6.6 l ma moc 221KM i dysponuje moment obrotowym 950Nm. Można się nim poruszać z prędkością 60 km/h.

Ciągnik posiada jednowymiarowe koła, rozkład masy 50/50 i hamulce tarczowe z ABS na wszystkie koła. Model ten – jak wylicza producent - dysponuje też niezależnym, samopoziomującym zawieszeniem wszystkich kół, oraz licznymi punktami zawieszania osprzętu. Zastosowano w nim skrzynię biegów CVT z płynnym przyspieszaniem i dostarczaniem mocy.

Maszyna może pochwalić się nie tylko osiągami i wydajnością pracy, ale też komfortem pracy kierowcy, za sprawą ergonomicznej i świetnie wyposażonej kabiny.