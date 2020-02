Stworzony dla profesjonalistów - test ciągnika Claas Arion 660 Cebis

Arion 660 Cebis z systemem GPS Pilot w pierwszym kontakcie może przestraszyć mnogością ustawień. Jednak dość szybko można się uzależnić od precyzji i komfortu, które ma do zaoferowania.

Najnowsze ciągniki premium, a do takich z pewnością zalicza się testowany przez nas Claas Arion 660 w wersji z bezstopniową przekładnią CMATIC, oferują ogromną liczbę rozwiązań, które pozwalają uczynić pracę operatora łatwiejszą i bardziej komfortową, ale przede wszystkim przyczyniają się do wzrostu wydajności i precyzji wykonywanych prac. Problem w tym, że nie są to już maszyny, na które można posadzić pierwszego lepszego traktorzystę. Operator musi mieć odpowiednie doświadczenie i nie bać się serfowania po rozbudowanym interfejsie, programowania funkcji i tym podobnych zadań.

Na dodatek nasz testowy egzemplarz wyposażono w terminal rolnictwa precyzyjnego S10 i system Auto Pilot, co w połączeniu z rozbudowanym podłokietnikiem i 12-calowym monitorem w wersji Cebis mogło mieć wrażenie "kosmosu" w oczach niedoświadczonego operatora. Musimy się przyznać, że mimo dość częstego kontaktu z nowoczesnymi ciągnikami byliśmy zmuszeni poprosić o pomoc pracownika Claas Polska, który zapoznał nas z obsługą najważniejszych i najciekawszych funkcji, m.in. automatycznego kierowania na uwrociach.

Po przeszkoleniu... mogliśmy zacząć pracę z dużym uśmiechem na twarzy.

NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY...

O tym, jaki jest w pierwszym odbiorze ten ciągnik, a jak odmiennie można go postrzegać już po kilku godzinach pracy, najlepiej świadczy doświadczenie naszego kolegi, takiego redakcyjnego "Stiga", który często uczestniczy w testach maszyn przeprowadzanych przez "Farmera". Po krótkim przeszkoleniu zostawiliśmy go samego z Arionem 660, którego zadaniem był siew agregatem o szerokości 4 m z wykorzystaniem automatycznego prowadzenia. W ciągu pierwszej godziny odebraliśmy od operatora kilka telefonów, podczas których trzeba było ponownie wytłumaczyć obsługę bardziej wymagających funkcji. Generalnie cierpliwość "Stiga" dość szybko się skończyła i przerażony nieprzystępną elektroniką chciał już zrezygnować ze wszystkich automatycznych dobrodziejstw i przejść na manualne sterowanie maszyną. Ostatecznie dał się jednak przekonać, żeby przetrwać ten najtrudniejszy moment szkolenia i po kilku godzinach pracy odebraliśmy telefon o treści: "Wiesz, miałeś rację, fajne są te bajery".

Taki właśnie jest ten ciągnik, po prostu zyskuje przy bliższym poznaniu. A konkretnie: co w nim fajnego? Przede wszystkim warto zacząć od tego, że jest to bardzo solidny "koń pociągowy". Model 660 jest największym w rodzinie Arionów i napędza go 6-cylindrowy motor o pojemności blisko 7 l i mocy maksymalnej 185 KM, która z wykorzystaniem CPM wzrasta do 205 KM. To w połączeniu z masą przekraczającą 8 t (bez przedniego obciążnika) i dużymi kołami daje naprawdę niezłe możliwości współpracy z szeregiem wymagających maszyn. W naszym przypadku mogliśmy przetestować ciągnik podczas pracy z ciężkim, 3-metrowym, 3-belkowym kultywatorem firmy Agro Masz, a także z 4-metrowym agregatem uprawowo-siewnym. Warunki pracy kultywatorem nie były łatwe ze względu na konieczność głębokiej uprawy i suchą glebę. Niezależnie, czy była to uprawa, czy siew, w obu przypadkach bardzo przydatny okazał się system automatycznego sterowania Auto Pilot.

BEZSTOPNIOWA PRZEKŁADNIA PRAWIE NA SZÓSTKĘ

Zanim bardziej zagłębimy się w automatykę wspomagającą operatora, koniecznie trzeba wspomnieć o stosunkowo nowej przekładni bezstopniowej Cmatic, która doskonale sprawdziła się podczas naszego testu. Czy jest to uprawa, czy dynamiczniejsza jazda po drogach (testowy egzemplarz rozpędzał się do ponad 50 km/h) przekładnia pracuje doskonale, płynnie zmieniając prędkość jazdy. Oczywiście, sterowanie nią może odbywać się na kilka sposobów, np. prędkość jazdy będzie zależna od wychylenia pedału gazu lub wychylenia wielofunkcyjnego uchwytu Cmotion, można to też powierzyć elektronice, programując pod jednym z przycisków oczekiwaną prędkość. Zakres jazdy oznacza jednocześnie prędkość maksymalną oraz czułość pedału gazu. Zakres możliwości ustawień pracy przekładni Cmatic jest niezwykle szeroki, ale dość łatwy w obsłudze. Większość ustawień odbywa się na komputerze Cebis. Operator może w dowolny sposób zadeklarować swoje preferencje co do obrotów, obciążenia, ekonomiczności. W tym przypadku interfejs jest dość zrozumiały i można nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest intuicyjny. Właściwie po bliższym poznaniu komputera Cebis, za pomocą którego obsłużymy wszystkie sterowalne podzespoły ciągnika, można powiedzieć, że jest on dość przyjazny dla użytkownika.

NISKIE ZUŻYCIE PALIWA

Wracając jeszcze na chwilę do przekładni bezstopniowej, można powiedzieć, że jest to doskonała konstrukcja, której wszechstronne ustawienia i aktywna współpraca z silnikiem (zarządzanie obrotami) pozwala uzyskiwać naprawdę bardzo niskie zużycie paliwa. Z perspektywy kilku dni pracy można stwierdzić, że przekładnia Cmatic ma tylko jedną zauważalną wadę - pracuje dość głośno. Takie przynajmniej odnosi się wrażenie w kabinie na tle maszyn konkurencji. Być może nie jest to kwestia przekładni, ale wyciszenia kabiny. To jednak wydaje się mało racjonalne, gdyż kabina na potrzeby klimatyzacji ma specjalną podwójną konstrukcję podłogi i dzięki temu również lepszy poziom akustycznej izolacji. Niemniej praca przekładni mogłaby być mniej słyszalna wewnątrz - oczywiście, można się jednak do tego przyzwyczaić.

Jeśli już poruszyliśmy temat kabiny, to ma ona dużo plusów. Jest bardzo obszerna, zapewnia dobrą widoczność, ma duży, klimatyzowany schowek, świetnie pracującą klimatyzację i bardzo dobrą amortyzację wstrząsów. To ostatnie rozwiązanie wraz z zawieszeniem przedniej osi Proactiv wynoszą komfort jazdy na bardzo wysoki poziom.

SKUTECZNE HAMOWANIE

Wspomniane zawieszenie aktywuje się również podczas hamowania, skutecznie przeciwdziałając zbyt głębokiemu nurkowaniu ciągnika, zapobiega też zbytniemu przechylaniu się ciągnika podczas jazdy po łukach. Warto dodać, że testowany egzemplarz był wyposażony również w system hamulcowy przedniej osi. Całość tworzy naprawdę świetną maszynę do zadań transportowych, ale też po prostu bezpieczny pojazd ze skutecznym układem hamulcowym.

Niestety, pojemność artykułu jest zbyt mała, żeby dokładnie opisać sterowanie wszystkimi podzespołami, zwłaszcza w tak bogato wyposażonym egzemplarzu. W skrócie można powiedzieć, że na każdym kroku można zauważyć wysoką dbałość o ergonomię.

W tym momencie trzeba wrócić do centrum zarządzania, w skład którego wchodzą wielofunkcyjny podłokietnik (10 programowalnych przycisków) i wyświetlacz dotykowy Cebis. Dzięki nim i wielofunkcyjnej dźwigni Cmotion obsłużymy i ustawimy wszystko, co potrzebne. Dotyczy to wspomnianej przekładni, ale też rozbudowanego układu hydraulicznego, a także obu podnośników. Co ciekawe, Claas oferuje też pozycyjną regulację przedniego TUZ-a. Bardzo przydatne w pracy okazuje się też programowanie sekwencji działań na uwrociach. W tym przypadku programowanie jest stosunkowo proste, a zakres możliwych ustawień ogromny - całość zasługuje na najwyższą ocenę.

DROGI, ALE PRZYDATNY

Wisienką na torcie jest fabrycznie zamontowany terminal S10 wraz z kompletnym systemem kierowania pojazdem w oparciu o sygnał GPS. Terminal S10 to najbardziej rozbudowane narzędzie do rolnictwa precyzyjnego w ofercie Claasa. Za jego pomocą możliwe jest oczywiście automatyczne kierowanie ciągnikiem, ale też inne działania z zakresu rolnictwa precyzyjnego, m.in.: mapowanie pól, zmienne nawożenie, obsługa sekcji opryskiwacza, import i eksport danych, sporządzanie dokumentacji czy współpraca z maszynami zewnętrznymi poprzez ISOBUS.

W naszym przypadku skupiliśmy się tylko na przetestowaniu właściwie jednej funkcjonalności - systemu Claas AutoPilot, czyli sterowania jazdą w oparciu o sygnał GPS. Testowany ciągnik wyposażony jest w dość dokładną antenę, która wspomagana przez system korekcyjny GSM może prowadzić pojazd z dokładnością do 2 cm. Rzeczywiście tak dzieje się w praktyce - wyznaczona przez sygnał satelitarny linia jest praktycznie idealnie prosta. Tak wysoka dokładność pozwoliła nam oddać kierownicę w ręce automatycznego pilota nawet przy siewie. Efekt to nie tylko idealnie proste przejazdy, lecz także oczywiście brak nakładek i łatwiejsze manewrowanie na uwrociach. Ta ostatnia cecha wynika z dodatkowej funkcji, jaką oferuje terminal S10, czyli wspomaganie uwroci. Polega to na tym, że po dojechaniu do końca pola system w formie graficznej podpowiada operatorowi możliwe przejazdy i tor uwrocia. Operator wybiera preferowany przez siebie tor i włączając przycisk, przekazuje ciągnik pod kontrolę automatyki. System automatycznie przeprowadza do kolejnego przejazdu. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne i ułatwiające pracę w przypadku niektórych maszyn. Bez tego systemu trzeba np. siejąc, jeździć raz przy razie, co często komplikuje pracę. Z AutoPilotem uwrocia stają się znacznie prostsze, praca wydajniejsza, oszczędzamy czas i pieniądze. Co ważne, unikamy błędów, które po kilku godzinach mogą się zdarzyć każdemu operatorowi.

Okazało się jednak, że na razie obecność człowieka jest nadal konieczna - zdarzyło się, że po kilku godzinach pracy ciągnik zgubił sygnał GPS i nagle zmienił tor jazdy. Mimo kilku takich incydentów system AutoPilot w pełni nas do siebie przekonał. Katalogowa cena za kompletny system automatycznego prowadzenia ciągnika zaczyna się od ok. 44 tys. zł brutto, ale jak zaznacza producent, często można kupić go taniej w różnego rodzaju promocjach.