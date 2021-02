Styczeń 2021 ze stabilną sprzedażą nowych ciągników

Pierwsze dane z rejestracji ciągników rolniczych w styczniu 2021 r. mówią o 611 egzemplarzach. To niewielki wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju i na świecie, taki wynik napawa optymizmem.

Według pierwszych danych opracowanych przez IBRM Samar, w styczniu br. zarejestrowanych zostało 611 nowych ciągników. W analogicznym okresie ubiegłego roku, było to 597 szt., co oznacza ok. 2 proc. wzrost.

Wzrost wszakże niewielki, ale w obliczu niemal rocznego już okresu pandemii, można uznać jako wskaźnik pokazujący stabilną sytuację na rynku maszyn rolniczych. Trzeba pamiętać, że ubiegłoroczna sprzedaż styczniowa nie była jeszcze wynikiem otrzymanym w cieniu pandemii Covid-19. Koronawirus w Polsce "zagościł na dobre" na przełomie lutego i marca 2020 r.

- Pierwszy miesiąc bieżącego roku pokazuje, że rynek ciągników rolniczych jest nadal w trendzie wzrostowym. Porównując styczeń 2021 do 2020 widać wzrost, co napawa optymizmem na kolejne miesiące - komentuje Łukasz Chęciński, szef marketingu w New Holland Polska.

Pod względem najczęściej wybieranych marek w styczniu - bez niespodzianek. Pierwsze miejsce - z dużą przewagą - zajmuje New Holland z ilością 126 zarejestrowanych maszyn (117 szt. w ubiegłym roku).

- Dodatkowo nas cieszy fakt, że ciągniki marki New Holland są najczęściej wybieranymi na naszym rynku, podobanie zresztą jak w latach ubiegłych. Na początku stycznia świętowaliśmy 12 rok z rzędu na pozycji lidera sprzedaży nowych ciągników w Polsce, ale to nie oznacza, że osiedliśmy na przysłowiowych laurach. Działamy dalej, służąc najlepiej jak potrafimy naszym polskim Rolnikom. Liczymy, że to co wydarzyło się w styczniu będzie również aktualne w kolejnych miesiącach i kwartałach - dodaje Chęciński i jednocześnie zaznacza, że u dealerów zostało jeszcze sporo ciągników z 2020 r., które można nabyć w atrakcyjnych cenach.

Drugie miejsce należy do Kuboty (86 szt.), trzecie do Zetora (81 szt.). Kolejne miejsca zajmują:

Case IH - 47 szt.

John Deere - 45 szt.

Deutz-Fahr - 37 szt.

Massey Ferguson - 30 szt.

Valtra - 24 szt.

Wkrótce przedstawimy bardziej szczegółowe zestawienie.