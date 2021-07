Sulky Burel przejmuje włoską firmę Frandent

Firma Sulky Burel stała się udziałowcem większościowym włoskiego producenta bron wirnikowych Frandent Group.

Obie firmy współpracowały od roku 2001 kiedy to podpisały umowę o współpracy. Dzięki niej Sulky mógł wprowadzić do oferty brony wirnikowe o szerokości od 3 do 8 metrów. Od tego czasu włoska firma Frandent z siedzibą w Osasco dostarczyła dla marki Sulky ponad 10 000 bron wirnikowych. Brony te wykorzystywane są w agregatach uprawowo siewnych Tramline, Master, Progress oraz TF.

Pozostałą część udziałów , których właścicielem w chwili obecnej jest założyciel firmy Frandent Ezio Bruno grupa Sulky przejmie w roku 2025.

- Cieszymy się, że możemy zintegrować Frandent z naszą grupą rodzinną. Ta firma ma know-how i uznaną wiedzę specjalistyczną w dziedzinie bron wirnikowych. Chcemy skonsolidować i rozwinąć tę działalność we Włoszech - komentuje Julien Burel, Prezes Burel Group.

- Historia Frandent zapoczątkowana przez mojego ojca będzie kontynuowana, a sprzedaż grupie Burel zapewni spokojną przyszłość. Będę wspierać tę transformację, aby była sukcesem - dodaje Ezio Bruno, prezes Frandent.

Włoska firma oprócz bron wirnikowych ma w swojej ofercie także 23 modele zgrabiarek i przetrząsarek do siana o szerokości od 2 do 8,4 m. W chwili obecnej nie wiadomo jak potoczą się losy tej grupy maszyn.

