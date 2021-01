Sulky – istotne zmiany w systemie sprzedaży

Po wielu latach obecności w Polsce, Sulky dokonuje ważnych zmian w systemie sprzedaży oraz dystrybucji maszyn. Co w praktyce oznacza to dla rolników?

Firma Sulky krajowym rolnikom kojarzy się przede wszystkim z rozsiewaczami do nawozów, jednak oferta francuskiego producenta obejmuje także mechaniczne oraz pneumatyczne siewniki zbożowe, a także agregaty uprawowe bierne i aktywne.

Sulky w Polsce po nowemu

Obecną pozycję oraz rozpoznawalność na rynku krajowym Sulky w dużym stopniu zawdzięcza firmie Korbanek, która przez lata była generalnym dystrybutorem tych maszyn w Polsce.

Dzisiejsza polityka firmy stawia jednak na głęboką reorganizację struktur sprzedaży. W jej toku planowane jest tworzenie zupełnie nowej struktury sieci dystrybucji handlowej bazującej na importerach regionalnych.

- Obecnie jest ich ośmiu, a docelowo chcielibyśmy aby sieć ta liczyła 15 podmiotów. Dzięki temu chcemy być zdecydowanie bliżej naszych użytkowników – podkreśla koordynator sprzedaży w Polsce, Stefan Kochowski.

Trzeba również zaznaczyć, że pomimo reorganizacji struktur sprzedaży, maszyny Sulky w dalszym ciągu będą oferowane przez firmę Korbanek.

Rozsiewacze…

W zakresie rozsiewaczy do nawozów Sulky oferuje zarówno proste modele jak np. DX 20 o pojemności 900 l z mechanicznym otwieraniem zsypów za pomocą linek, poprzez DX 30 WPB o pojemności 2700 l, a skończywszy na X50+ ISOBUS Econov o pojemności 4200 l i szerokości roboczej aż do 50 m.

- Zauważalną tendencją w sprzedaży rozsiewaczy nawozów jest coraz większe zainteresowanie rolników maszynami z rozbudowaną elektroniką – dodaje Kochowski.

Oprócz rozsiewaczy zawieszanych serii DX i X+, firma posiada w ofercie również rozsiewacze przyczepiane serii XT o poj. od 7200 l do 15500 l. Maszyny te mogą być wyposażone w zestaw talerzy do wapna lub belkę do materiałów pylistych, jak również w zestaw talerzy do rozsiewu nawozów mineralnych.

...i nie tylko

W ofercie Sulky znajdziemy również siewniki zbożowe oraz agregaty uprawowo-siewne nabudowane na bronie wirnikowej HR, agregacie biernym na bazie kultywatora VR, jak również na bronie talerzowej XR.

- Wśród polskich rolników popularne są ciągle 3 m zestawy uprawowo-siewne składające się brony wirnikowej i nabudowanego siewnika mechanicznego Tramline w wersji CX, ponieważ mogą one współpracować z ciągnikami o mocy około 115-140 KM. Coraz częściej zgłaszają się do nas rolnicy, którzy potrzebują bardziej rozbudowanych siewników, którymi będą mogli siać np. trzy produkty – zaznacza Kochowski.

Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, firma Sulky stworzyła siewnik pneumatyczny Progress, który może być wyposażony w 3 zbiorniki na nasiona, 3 typy redlic (stopkowe P20, Twindisc P50, Cultidisc P100). Siewniki te wyposażone są elektronikę ISOBUS jak również przystosowane są do rolnictwa precyzyjnego.

Szeroki wybór rozsiewaczy i innych maszyn znajdziecie na Giełdzie Rolnej.