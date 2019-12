Super Tractor I. Chiński prototyp autonomicznego ciągnika elektrycznego

John Deere odtrąbił niedawno całemu światu, że zrewolucjonizuje rolnictwo za sprawą projektu elektrycznego, autonomicznego ciągnika o nazwie Joker (à propos, film o tymże tytule polecam z całego serca). Tym czasem borem, lasem wizjonerzy z Państwa Środka już od wielu miesięcy autonomiczny i a jakże elektryczny model traktora testują w najlepsze! Może nie są to do końca zbieżne konstrukcje, ale założenie takie samo.

Czasy kiedy produkty chińskie były synonimem tandety i obciachu bardzo szybko odchodzą do przeszłości. Chiny prą do przodu w coraz szybszym tempie. Przykłady? Proszę bardzo – z roku na rok coraz większa dominacja na rynku sprzętu elektronicznego (Europa z tej branży wypadła już dawno), coraz lepsze samochody, najszybsze pociągi na świecie, prawie gotowy projekt samolotu pasażerskiego… Mało?

W październiku ub.r. został pokazany projekt maszyny pod jakże oryginalną nazwą Super Tractor I – nazewnictwo to chyba jednak najsłabsza strona Chińczyków. Są tam produkowane np. samochody pod marką Great Wall. Pyta się kolega kolegi czym jeździsz, a ten mu na to: Wielkim Murem! Przyznacie, brzmi absurdalnie!

Ale wróćmy do Super Tractora I. Testy jeżdżącego prototypu, który został wyprodukowany przez Henan Intelligent Agricultural Machinery Innovation Center odbyły się niedługo później w mieście Luoyang we wschodnich Chinach, w prowincji Henan, nad rzeką Luo He.

Ciągnik został zagregowany m.in. z pługiem zagonowym i glebogryzarką. Samodzielne poruszanie umożliwia mu inteligentny system sterowania sprzężony z Internetem, dzięki czemu, jak twierdzą konstruktorzy, bestia ta jest bezpieczniejsza niż większość samochodów, cokolwiek to znaczy. O danych technicznych na razie nic nie wiadomo, ale sądząc po wielkości maszyn jakie ma podczepione prezentowany traktor nie jest jakimś mocarzem. Możliwe, że na potrzeby testów tak innowacyjnych rozwiązań większy pojazd nie jest potrzebny, co nie wyklucza ewentualności, że w razie sukcesu całego projektu mięśnie Super Tractorowi I zaczną rosnąć, a on stanie się Super Tractorem II, a może III i IV. Kto wie.

Można się śmiać, wątpić, drwić, czy zżymać się, ale znając tempo rozwoju gospodarczego oraz coraz większą ilość innowacyjnych produktów z Chin, należy założyć z dużą dozą pewności, że Chińczycy są w stanie projekt Super Tractora I wdrożyć do produkcji i to już w najbliższej przyszłości.