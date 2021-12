Superfachowcy do sadu i nie tylko

Sady, winnice, uprawa chmielu, warzyw czy ziół wymagają znacznie większego nakładu pracy niż tradycyjne uprawy. Dlatego ciągnik musi być wszechstronnie wyposażony i przede wszystkim komfortowy. Właśnie do takich zadań zostały stworzone nowe, specjalistyczne ciągniki Fendt 200 Vario.

Niewielkie i często niepozorne… a prawda jest taka, że bardzo często wymaga się od nich znacznie więcej niż od ich "większych braci". Mowa o ciągnikach specjalistycznych, które muszą być mocne, wszechstronne i komfortowe. Do takich niewątpliwie zaliczają się nowe traktory Fendt 200 Vario V/F/P – prawdziwi mistrzowie do pracy w sadach, winnicach, przy produkcji warzyw i w innych uprawach specjalnych.

Mały wielki traktor

Już na wstępie warto pokreślić, że rozwiązania technologiczne i obsługa tych niewielkich traktorów jest taka sama jak w największych seriach tej marki. Przykładem tego jest bezstopniowa przekładnia Vario, która powala na pracę z prędkością od 20 m/h i właściwie nieograniczone, płynne dostosowanie prędkości do konkretnej pracy.

Podobnie jest z poziomami wyposażenia. Dostępne są trzy wersje: Power, Profi i Profi+ oraz aż 160 różnych pozycji opcji wyposażenia dodatkowego oraz 80 konfiguracji różnych opon. Ciągniki w 100 proc. produkowane są w Bawarii.

Dopasowany do potrzeb

Ciągniki specjalistyczne Fendt 200 Vario oferowane są w trzech wersjach: „V” – o szerokość już od 1,07 m, „F” – od 1,32 m i wersja P ze znacznie mocniejszym udźwigiem, gdzie szerokość zewnętrzna wynosi 1,59 m i więcej.

Jeśli zaś chodzi o silniki, to dostępnych jest pięć modeli o mocy maksymalnej od 79 do 114 KM. Trzeba przy tym podkreślić, że topowy w serii model 211 Vario osiąga maksymalną moc 124 KM dzięki koncepcji dodatkowej mocy DynamicPerformance.

Wszystkie modele serii 200 Vario są zasilane silnikami 3-cylindrowymi AGCO Power o pojemności 3,3 l. Motory te spełniają normę emisji spalin Stage V m.in. dzięki zastosowaniu pasywnego filtra cząstek stałych i katalizatora SCR i DOC.

Nowością w otoczeniu silników jest elektronicznie sterowany wentylator Visctronic, który pracuje z prędkością zależną od temperatury cieczy chłodzącej, co oznacza że zapewnia odpowiednie chłodzenie adekwatne do aktualnego zapotrzebowania pozwalając tym samym obniżyć zużycie oleju napędowego i poziom hałasu. Co ciekawe, wentylator można wyposażyć w funkcję rewersu.

Zbiornik na paliwo został umieszczony przy lewych drzwiach i ma pojemność 68 lub 80 l.

Nowa kabina

Specjalistyczne ciągniki Fendt 200 Vario wyposażone są w nową, 4-słupkową kabinę. Jest większa od poprzedniej i zapewnia świetną widoczność. Jej kolejny atut to możliwość zamontowania fabrycznie układu filtracji powietrza kategorii 4, która chroni operatora m.in. przed oparami środków ochrony roślin. W dachu kabiny zamontowane są dwa filtry: podstawowy kategorii 2 i dokładny kategorii 4. Oznacza to, że na czas oprysków nie trzeba wymieniać filtra jak w ciągnikach konkurencyjnych marek, wystarczy na terminalu obsługowym w kabinie wybrać odpowiedni układ. Oznacza to jego mniejsze zużycie i rzadszą wymianę.

Nowa deska rozdzielcza wygląda jak tablet, fot.kh

Wydajna hydraulika

Wydajny układ hydrauliczny to możliwość efektywnej pracy z wymagającym osprzętem. W nowych Fendtach pompa tłoczkowa oferuje maksymalny wydatek na poziomie aż 119 l/min.

Rozdzielacz hydrauliczny ma 4 dwukierunkowe sekcje. Gniazda zlokalizowane są nie tylko z tyłu ciągnika, ale także miedzy kabiną a pokrywą silnika z lewej i prawej strony. Z kolei przedni TUZ ma niezależny zawór i zewnętrze przyciski do jego obsługi. Dostępne jest także złącze Power Beyond.

Nowy, specjalistyczny Fendt 200 Vario ma bardzo rozbudowaną hydraulikę, fot.kh

Rozbudowana hydraulika umożliwia personalizację ustawień wg. upodobań operatora, tj. obsługę poszczególnych sekcji przez dźwignię krzyżową lub nowy joystick 3L. Tylny TUZ z odciążeniem zapewnia precyzyjną pracę np. z mulczerem na nierównym terenie.

Maszyny zawieszone z przodu

Amortyzowana, samopoziomująca się oś przednia umożliwia dokładne prowadzenie maszyn zawieszonych na przednim TUZ. To bardzo ważne np. podczas obcinania liści w winnicach. Układ ten dba także o bezpieczeństwo i zapobiega wywróceniu ciągnika na pochyłościach.

Kluczem do wydajnej pracy w sadach czy winnicach jest zwrotność. W ciągnikach specjalistycznych Fendta kąt skrętu kół sięga 58 stopni. Z kolei układ VarioActive zapewnia szybkie kierowanie – wystarczy jeden obrót kierownicą, aby maksymalnie wychylić koła. Dużym ułatwieniem pracy jest system zarządzania pracą na uwrociach TI.

FendtONE i rolnictwo precyzyjne

Dokładnie tak jak w ciągnikach wyższej mocy, traktory Fendt 200 Vario wyposażone są w standardzie w koncepcję obsługi FendtONE z nowym, wielofunkcyjnym joystickiem i kolorowym monitorem o przekątnej 10 cali na desce rozdzielczej. W wersjach Profi i Profi+ występuje dodatkowy monitor 12 cali umieszczony pod dachem.

Aby nie ograniczać miejsca kierowcy i widoczności, monitor Fendt ONE został umieszczony pod dachem, fot.kh

Koncepcja obsługi FendtONE daje możliwość szerokiego wykorzystania elementów rolnictwa precyzyjnego. Takim przykładem jest układ prowadzenia Fendt Guide, który oferuje m.in. funkcję Contour Assistant, optymalizującą kolejność przejazdów na podstawie linii prowadzenia wyznaczonych na polu. Funkcja jest przydatna zwłaszcza na polach o nieregularnych kształtach.

Kolejna ważna funkcja to Single Track – to nic innego jak odtwarzanie wcześniej zapisanej ścieżki przejazdu po całym polu. Można ją stworzyć w dowolnej chwili, nawet gdy podczas sadzenia sadu nie wykorzystywano GPS. Funkcja Single Track jest bardzo pomocna podczas nocnych oprysków w sadzie.

Traktory Fendt 200 Vario są dostępne w szerokościach już od 1,1 m, fot. Fendt

Układ nawigacji wykorzystywany jest także do zapisywania danych o lokalizacji drzew w czasie ich sadzenia. Informacje te można zaimportować do bazy danych i korzystać z nich w późniejszych zabiegach. Kolejna zaleta FendtONE to wyręczanie rolnika w tworzeniu dokumentacji zabiegów.

Ciągniki specjalistyczne Fendt sprawdzają się także w pracach komunalnych. Ich dużym atutem w tych zastosowaniach jest możliwość wykorzystania bioolejów w niezależnym układzie hydraulicznym.