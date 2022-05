Suszarnie do nasion to ciągle grupa maszyn dość niszowych w polskich gospodarstwach. Do ich zakupu najczęściej skłania gorszy pod względem pogody sezon.

O to, na co zwrócić uwagę przy wyborze suszarni zapytaliśmy w firmie Agripak, która ma w swojej ofercie m.in. produkty włoskiej marki Mecmar.

W standardzie włoskich suszarni, suszenie odbywa się poprzez system zasilany olejem opałowym. Suszarnię można doposażyć w palnik do gazu (zastąpić palnik olejowy gazowym).

Napęd w suszarniach Mecmar może być i ciągnikowy i elektryczny jednocześnie. Napęd ciągnikowy pozwala napędzać suszarnie z wałka WOM traktora. Nie potrzeba przy tym żadnych dodatkowych źródeł napędu do wydajnej pracy suszarni. Daje to zabezpieczenie w przypadku chociażby przerw w dostawie prądu.

W kwestii zasilania elektrycznego, w suszarni z 12-tonowym zasypem instalowany jest silnik 30 kW, w 24-tonowym jest to silnik 45 kW.

wydajności suszarni są uśrednione i zależą od wilgotności ziarna i temperatury otoczenia. fot. AK

Zużycie paliwa

W przypadku oleju opałowego zakłada się 1,1 - 1,2 spalonego litra oleju opałowego na tzw. tonoprocent. Wysuszenie jednej tony o procent wilgotności w dół. Bardzo uśrednione, jednak realne.

Wychodzi ok. 20 l na wysuszenie 1 tony kukurydzy z 30 proc. wilgotnością.

Wydajność

Przykładowo suszarnia z zasypem 12-tonowym przy suszeniu kukurydzy 30 o wilgotności 30 porc. posiada wydajność ok. 50 t/24h. Dwa razy większa maszyna – 24-tonowa - to już wydajność na poziomie 100t/24h.

Najpopularniejszy model

Jeśli chodzi o najchętniej wybierana maszynę wśród dostępnych modeli Mecmar, to zmienia się to rok do roku. Uśredniając, małe gospodarstwa zakupują suszarnie z zasypem 12-tonowym, średnie decydują się 24-tonowe (czyli tyle co standardowa naczepa TIRa, ułatwia to przechowanie materiału w suszarni do momentu jego odbioru).

Suszarnia mobilna czy do zabudowy?

Stacjonarna suszarnia, nie jest dedykowana wyłącznie do bardzo dużych gospodarstw. Bardziej istotne jest to, jaką bazą magazynową dysponuje gospodarstwo. Jeżeli do dyspozycji pozostają silosy, kosz zasypowy czy podajniki kubełkowe, oznacza to, że kolumnę suszarni można do nich zaadaptować na stałe – mówi Łukasz Sobota, specjalista ds sprzedaży w firmie Agripak.

Jej budowa wiąże się z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń (która może trwać nawet do kilku miesięcy) i dłuższym czasem instalacji niż w przypadku suszarni mobilnych.

− Jeżeli w gospodarstwie jest magazyn płaski, bądź wybudowanie silosu jest dopiero w planach, dzierżawi teren lub zakup suszarni wiąże się z szybkim terminem realizacji, lepszym wyborem może okazać się wówczas suszarnia mobilna. Konstrukcja na kołach pozwala przestawić maszynę w dowolnym momencie, w dowolne miejsce (część rolników w ramach jednego gospodarstwa posiada dwie lokalizacje, na których suszą materiał) – dodaje Łukasz Sobota.

Firma Agripak posiada 30 modeli suszarni Mecmar. fot. AK

Ekologiczne suszarnie. Czyli jakie?

Maszyny Mecmar mogą byc wyposażone są w wymiennik ciepła. W standardowej suszarni, to co zostanie spalone – czy to gaz czy olej opałowy – przechodzi przez ziarno. Jeżeli suszarnia posiada wymiennik ciepła to co zostało spalone zostaje usunięte i odprowadzone na zewnątrz, natomiast jest odzyskiwane ciepło, dzięki któremu ziarno jest ogrzewane tylko i wyłącznie czystym powietrzem - jest to wskazane np. przy gryce czy nasionach ziół.

Ile kosztuje suszarnia do zboża?

Przy wyposażeniu z napędem ciągnikowo-elektrycznym, palnikiem na olej opałowy, dużym koszem zasypowym, i separacją zanieczyszczeń lekkich z cyklonem, jest koszt rzędu 205 tys. zł netto przy suszarni z zasypem 12-tonowym oraz ok. 300 tys. zł netto przy gabarycie 24-tonowym.