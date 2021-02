Św. Walenty zaprasza do Austrii - po ciągnik

Już niedługo 14 lutego i cały świat ogarnie szał dnia zakochanych, którym patronuje święty Walenty. Jest on także imiennym patronem miasta, w którym znajduje się fabryka producenta ciągników rolniczych Steyr.

Nabywca, który do 14 lutego kupi ciągnik Steyr serii Profi, otrzyma zaproszenie na wycieczkę do Austrii i zwiedzanie fabryki ciągników Steyr znajdującej się w mieście Sankt Valentin (Święty Walenty) w Dolnej Austrii. Trzeba przyznać, że to niezwykły patron niewielkiego miasta, w którym od 1974 r. produkowane są ciągniki austriackiego producenta należącego do koncernu CNH.

Przypomnijmy tylko, że seria Steyr Profi obejmuje 15 różnych modeli ciągników o mocach 116 do 145 KM, a w tym roku obchodzimy 10-lecie działalności sieci dealerskiej Steyr w Polsce.