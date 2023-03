Tegoroczna edycja targów Agrotech 2023 w Kielcach pod względem premier produktowych przebiegła bez większego echa. Nie oznacza to jednak, iż takich premier nie było wcale. A najlepszym tego przykładem było stoisko marki Landini, gdzie zaprezentowano po raz pierwszy na świecie zupełnie nową serię ciągników o mocy ponad 300 KM.

Wydarzenie to cieszyło się naprawdę sporym zainteresowaniem, bowiem do elitarnego grona producentów oferujących ciągniki o mocy przeszło 300 KM dołączyło właśnie włoskie Landini. Co oferuje seria 8 oraz na ile została wyceniona?

Światowa premiera Landini

Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji targów Agrotech 2023 w Kielcach bez wątpienia była światowa premiera zupełnie nowej serii ciągników Landini o mocy nawet ponad 300 KM. Na stoisku zaprezentowano mocniejszy model o oznaczeniu 8-310 VS.

Seria 8 oferowana będzie w dwóch modelach o mocach odpowiednio 273 oraz 313 KM. Sercem tych traktorów jest 6-cylindrowy silnik o pojemności 6,7 l i dzięki zastosowanym systemom oczyszczania spalin spełnia normę Stage V.

Uroczyste zsunięcie materiału maskującego wygląd zewnętrzny ciągnika Landini 8-310 VS miało miejsce na targach Agrotech w Kielcach fot. Tomasz Kuchta

- Silnik osadzony w ramie żeliwnej na silentblokach, co z jednej strony dodaje ciągnikowi sporo masy, a z drugiej strony stanowi mocny element konstrukcyjny ciągnika – wyjaśnia Dariusz Wilanowski, menedżer produktu ciągników Landini.

Tak duża moc naturalnie pociąga za sobą duże gabaryty ciągnika, dość wspomnieć chociażby o masie własnej na poziomie ok.11 t, a po dociążaniu nawet 14-14,5 t, czy rozstawie osi wynoszącym aż 3 m.

Jak twierdzi producent, mocną stroną ciągnika jest bezstopniowa skrzynia biegów z czterema zakresami, gdzie prędkość 40 km/h ECO osiągana jest przy 1550 obr./min, a maksymalna prędkość 50 km/h ECO przy zaledwie 1690 obr./min. Co istotne, 3 spośród 4 zakresów są wirtualne i ich długość możemy dowolnie konfigurować.

Wygląd zewnętrzny ciągnika Landini 8-310 VS zdecydowanie może się podobać fot. Tomasz Kuchta

Przekładnia daje także możliwość zmiany charakterystyki jej pracy i dopasowania do warunków panujących na polu. W przypadku mniejszego zapotrzebowania na uciąg możemy np. pracować przy niskich obrotach silnika, co pozwoli wygenerować oszczędności w zużyciu paliwa.

Wnętrze robi wrażenie

Wnętrze kabiny zdecydowanie rozpieszcza operatora i daje mu ogromne możliwości konfiguracji m.in. regulacji komfortu resorowania hydraulicznej amortyzacji półaktywnej kabiny, czy systemu EasySteer pozwalającego na zmianę przełożenia układu kierowniczego.

Tylne opony, a właściwie

Niejako na deser możemy także w pełni przypisywać preferowane przez nas funkcje do konfigurowalnych przycisków na głównym dżojstiku wielofunkcyjnym oraz dźwigni do obsługi układu hydraulicznego. Co ciekawe, oprócz funkcji ciągnika, możemy przypisać do nich także funkcje ISOBUS maszyny towarzyszącej.

Seria 8 może być również wyposażona w system zarządzania flotą i zdalnej diagnostyki Landini, umożliwiający monitorowanie kluczowych działań floty ciągników w dowolnym czasie i miejscu na świecie.

Wnętrze traktora robi naprawdę dobre wrażenie i pokazuje, że w tym modelu Landini poszedł krok wyżej jeśli chodzi o jego spasowanie, czy jakość użytych materiałów.

Wnętrze sprawia dobre wrażenie - jakość użytych materiałów wykończeniowych oraz ich spasowanie pozytywnie zaskakuje fot. Tomasz Kuchta

Ciągnik będzie dostępny do zamówienia już w najbliższym czasie, a jego cena oscylować powinna startować z pułapu 900-950 tys. zł netto. W tym wypadku sporo zależeć będzie jednak chociażby od kursu euro, czy specyfikacji wybranej przez klienta.

- Pojawienie się marki Landini w zupełnie nowym segmencie mocowym jest podyktowane tym, iż nasi dealerzy mocno prosili o dołączenie takiego ciągnika w oferty, bowiem zapotrzebowanie na taką moc często zgłaszali klienci.

Ergonomia rozmieszczenia przycisków sterujących zasługuje na pochwałę fot. Tomasz Kuchta

Planowane są polowe testy prezentowanego modelu, dlatego też każdy zainteresowany nimi rolnik już wiosną tego roku będzie mógł przekonać się na własnej skórze, jak maszyna radzi sobie w czasie pracy.