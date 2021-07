Światowa premiera Fendt Rogator 900

Samobieżny opryskiwacz do aplikacji i nawożenia został zaprojektowany pod kątem zastosowań na dużych powierzchniach na całym świecie. Po raz pierwszy podwozie samobieżnego pojazdu można podnieść na wysokość aż 1,93 m. Konstrukcja maszyny umożliwia szybką zmianę różnych nadbudów przeznaczonych do aplikacji i nawożenia.

Samobieżny opryskiwacz Rogator marki AGCO jest projektowany, produkowany i używany w USA od ponad 20 lat. Obecnie maszyna ta została kompleksowo przeprojektowana i jest dostępna na wybranych rynkach pod nazwą Fendt Rogator 900.

Fendt Rogator 900

Seria samobieżnych opryskiwaczy do nawożenia i aplikacji Fendt Rogator 900 obejmuje pięć modeli: Fendt Rogator 932, 934, 934H (High Clearance), 937 i Fendt Rogator 937H o mocy od 290 do 369 KM.

Model Fendt Rogator 900 ma szerokość zewnętrzną od 3,91 do 4,49 m, w związku z czym wyjątkowo dobrze sprawdza się w przypadku prac na dużych obszarach w Ameryce Północnej i Południowej, Australii i Europie Wschodniej. Jest on oferowany w szerokościach roboczych od 27 do 40 m.

Znajomy wygląd maski

Fendt Rogator 900 jest teraz dostępny w wariancie Fendt Nature Green. Jego 6-cylindrowy silnik AGCO Power o poj. 8,4 l jest schowany pod taką samą maską jak w modelu Fendt 900 Vario. Zapewnia to zdaniem producenta wystarczającą moc do niezawodnego użytkowania.

Wersja przeznaczona na rynek północnoamerykański spełnia wymogi normy emisji spalin Tier 4 Final dzięki zastosowaniu filtra utleniającego (DOC), filtra cząstek stałych (DFP) i dobrze już znanej technologii SCR (selektywna redukcja katalityczna do redukcji azotu). W wersji przeznaczonej na rynki Ameryki Południowej, Australii i Europy Wschodniej Fendt Rogator 900 spełnia wymogi normy emisji spalin Tier 3.

Dobrze znana kabina

Kabina VisioPlus modelu Fendt Rogator 900, znana już z modelu Fendt 700 Vario, dzięki dużej szybie przedniej zapewnia niezakłócony widok na uprawę. Klienci firmy Fendt znają również wielofunkcyjny joystick i podłokietnik Fendt, w tym Varioterminal 10.4 z maszyn Fendt Rogator 600 i Fendt Ideal.

W ramach serii opryskiwaczy samojezdnych Fendt Rogator 900 oferuje aż 5 modeli fot. mat. prasowe

Warunki pogodowe i klimatyczne stanowią decydując czynniki wpływające na aplikację środków ochrony roślin i nawożenie. W związku z tym opryskiwacz Fendt Rogator 900 może być opcjonalnie wyposażony w stację meteorologiczną zamontowaną na dachu. Dane są automatycznie przekazywane do kabiny, a kierowca ma zawsze w zasięgu wzroku informację o zmieniających się warunkach.

Kabina zaprojektowana specjalnie pod kątem pracy ze środkami ochrony roślin posiada podwójny system filtracji oparty na filtrze z węglem aktywnym, chroniący operatora przed pyłem, aerozolami i oparami.

Prześwit robi wrażenie

Stosowanie środków ochrony roślin w późnej fazie wzrostu stawia przed techniką ochrony roślin duże wymagania związane z zapobieganiem stratom plonów. Podwozie maszyny Fendt Rogator 900 można podnieść jednym naciśnięciem przycisku. Standardowo modele Fendt Rogator 900 mają prześwit wynoszący co najmniej 142 cm lub więcej - w zależności od wybranego ogumienia.

W zależności od wybranej wersji nowy Fendt Rogator 900 może mieć prześwit wynoszący od 142 do 193 cm fot. mat. prasowe

Dla modeli Fendt Rogator 934 i 937 dostępna jest specjalna wersja z wysokim prześwitem High Clearance. Umożliwia to podniesienie podwozia do 193 cm - w zależności od wybranego ogumienia. W wersji z wysokim prześwitem High Clearance maszyny mogą znajdować zastosowanie w uprawach kukurydzy lub słonecznika nawet w późnej fazie wzrostu, gdy rośliny osiągnęły już wysokość do dwóch metrów, bez ryzyka utraty plonów.

Ochrona roślin lub nawożenie mineralne - wszystko na jednym podwoziu

W celu wydłużenia okresu stosowania opryskiwacza Fendt Rogator 900 można go przestawić z systemu ochrony roślin na system nawożenia mineralnego.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w stosowaniu tej technologii opcje wymiany tych konstrukcji zostały obecnie gruntownie zmienione. Podczas gdy kiedyś przestawienie z jednego trybu na drugi zajmowało cztery godziny przy udziale dwóch osób, dziś wystarczą zaledwie dwie godziny. Przełączanie pomiędzy nadbudowami odbywa się za pomocą dźwigu lub za pomocą systemu podnośnikowego.

Zbiornik nadbudowy do ochrony roślin ma maksymalną pojemność od 3,4 do 4,9 tys. l. Zbiornik na nawóz mineralny ma maksymalną pojemność 7 tys. l. Różne wielkości zbiorników mogą być łączone z różnymi modelami. W ten sposób maszyna może być dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.