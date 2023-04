ATV Stone Collector to faktycznie samozbierająca przyczepka do kamieni, Foto: Stoneless

Jako nastolatek nie lubił zbierać z pola kamieni, więc skonstruował maszynę, która może zamienić tą pracę w przyjemność. Jego wynalazek przebojem wszedł na rynek.

23-letni Søren Kristensen jest w Danii określanym mianem najbardziej obiecującego i zarazem najmłodszego przedsiębiorcy w branży maszyn rolniczych. Wszystko za sprawą maszyny, którą sam skonstruował, dopracował i z powodzeniem wprowadził na rynek.

Potrzeba matka wynalazku

Nasz bohater to syn farmera, gospodarującego na 400-hektarowej farmie w pobliżu Kjellerup w Jutlandii. Jak zawsze opowiada w wywiadach, jako nastolatek nie cierpiał wprost gdy tata prosił go o pomoc w zbieraniu na polach kamieni. Coroczna żmudna praca skłoniła go do twórczego myślenia i działania. Jako 18-latek opracował więc i skonstruował maszynę, która miała tą pracę ułatwić, przyspieszyć, a jednocześnie dawać prawdziwą frajdę.

W 2019 roku Søren Kristensen pochwalił się swoim wynalazkiem w mediach społecznościowych. Filmiki z terenowymi pokazami jego maszyny spotkały się z dużym zainteresowaniem i na adres konstruktora zaczęły spływać konkretne zamówienia.

W efekcie młody Duńczyk założył firmę i rozpoczął produkcję swego urządzenia. Firma nazywa się Stoneless, a jego przebojowy produkt to ATV Stone Collector. Zakupiło go już 300 nabywców, nie tylko w Danii ale też innych krajów Europy. Jak informuje niemiecki Agrarheute, firma Stoneless rozwija już sieć sprzedaży na terenie UE.

Szybciej i oszczędniej

Maszynę o której mowa, można określić mianem samozbierającej i samowyładowczej przyczepy do zbierania kamieni. Jej innowacyjność polega na tym, że można ją podczepić do quada, samochodu terenowego, czy małego traktorka. Po drugie – zarówno zbieranie, jak i wyładunek kamieni nie wymaga od kierowcy schodzenia z siedzenia. Po trzecie, - jak doświadczalnie dowiódł wynalazca – praca z jego maszyną jest sprawniejsza i szybsza, niż z użyciem ciągnika z ładowaczem czołowym, przyczepą i trzema pomocnikami. Jest też argument ostateczny – praca z jego przyczepą może dawać przyjemność, a nie tylko znużenie. Warto zauważyć, że sukcesowi rynkowemu maszyny sprzyjał też kryzys energetyczny i drastyczne podwyżki cen paliwa.

Bez wysiadania

„Kolekcjoner kamieni” to mała przyczepa z osią tandemową, która waży 400 kg. Do pojazdu mocuje się ją za pomocą haka samochodowego i głowicy kulowej. Dyszel przyczepy zasługuje na szczególną uwagę, bo obraca się hydraulicznie i jest specjalnie wyprofilowany, tak by przyczepa jechała po lewej stronie za pojazdem. Dzięki temu kierowca ma ja na widoku czy to przez lusterko, czy odchylając głowę przez ramię. Przyczepa posiada własne zasilanie z silnika Hondy o mocy 5,5 KM, który „ożywia” pompę układu hydraulicznego. Ten odpowiada za działanie mechanizmu załadunku kamieni i ich wyładunku.

Sam zbieracz składa się z wbudowanych pod pokład przyczepy wideł i specjalnej łapy nad nimi, która nagarnia kamień a następnie przemieszcza go na przyczepę. Jak podaje producent, urządzenie radzi sobie z kamieniami od 6 do 50 cm średnicy. Przyczepa może udźwignąć do 600 kg ładunku, a do jej ciągnięcia wystarczy quad o pojemności skokowej 500 cm3 z napędem na cztery koła.

Zarówno załadunek kamienia, jak i wyładunek całej przyczepy zajmuje dosłownie sekundy. Kierowca steruje wszystkim z fotela za pomocą panelu montowanego np. na kierownicy quada. Co ciekawe, umożliwia on już planowanie operacji oczyszczania pola z kamieni, by nie jeździć chaotycznie i spalać niepotrzebnie paliwa. Jak czytamy na profilu fejsbukowym firmy, wkrótce zbieranie kamieni przy użyciu maszyny Stoneless będzie można przeprowadzić jeszcze precyzyjniej i oszczędniej, dzięki sprzężeniu jej z dronem.

Firma się rozwija

Z medialnych doniesień wynika, że przyczepka pomysłu młodego konstruktora, znalazła fanów szczególnie wśród właścicieli gospodarstw ogrodniczych, ale może też służyć np. do oczyszczania toru saneczkowego dla dzieci. W każdym bądź razie, jest to maszyna dość uniwersalna. Producent życzy sobie obecnie za produkt 9.970 euro.

Jak czytamy na duńskim udviklingi danmark.erhvervs styrelsen.dk, Søren Kristensen w 2021r. podwoił obroty firmy i w tym roku prawdopodobnie odnotuje równie dobry wynik. Wynalazca zaprosił do spółki kolegę, który wziął na siebie sprzedaż i marketing produktu. Dzięki temu właściciel skupić się może na produkcji, udoskonalaniu maszyny i kolejnych wynalazkach.