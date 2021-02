System Amazone WindControl skoryguje wysiew nawozu zależnie od wiatru

Specjalnie dla rozsiewaczy serii ZA-TS Amazone oferuje rozwiązanie technologiczne pozwalające na zminimalizowanie negatywnego wpływu wiatru w czasie rozsiewania nawozów. Jest to pierwszy tego typu system na świecie.

Jego główną zaletą jest częściowe uniezależnienie się od aury pogodowej, a tym samym poszerzenie okienka pogodowego, w którym możliwe jest przeprowadzenie rozsiewu nawozów nawet podczas wietrznej pogody.

Jak to działa?

Sercem tego udogodnienia jest zamontowany na maszynie sensor wiatru o wysokiej częstotliwości pomiaru, który określa prędkość oraz kierunek wiatru. Na podstawie tych danych w połączeniu z informacjami od systemu ArgusTwin, komputer maszyny określa pozycję systemu dozowania i liczbę obrotów tarcz rozsiewających.

System WindControl to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie fot. mat. prasowe

W praktyce, przy wietrze bocznym obroty tarczy od strony wiatru są podwyższane, a pozycja systemu dozowania przesuwana na zewnątrz. Równocześnie z drugiej strony maszyny obroty tarczy są redukowane a system rozsiewu obracany jest do środka. Pozwala to na ciągłe kontrolowanie oraz korygowanie parametrów wysiewu w oparciu o aktualne wskazania dotyczące wiatru.

Innowacja od Amazone

Rozwiązanie to dedykowane jest rozsiewaczom serii ZA-TS i dzięki niemu rolnik jest na bieżąco informowany o kierunku oraz sile wiatru, a także o jego porywach. Ponadto WindControl przekazuje operatorowi automatyczne ostrzeżenie przy silnym wietrze, w czasie gdy system ten nie jest w stanie skorygować wpływu wiatru, lub podczas często zmieniających się jego porywów.

Aby móc skorzystać z rozwiązania WindControl należy cennikowo dopłacić 3345 euro netto. Warto przy tym wspomnieć iż niezbędny do jego prawidłowego działania jest opcjonalny system ArgusTwin.

– Rolnicy zgłaszają spore zainteresowanie tym udogodnieniem, co potwierdza również fakt, iż kilka takich maszyn jest już obecnie zamówionych. Pomimo faktu, że jest to rozwiązanie nowe, to pierwsze rozsiewacze z rozwiązaniem WindControl już pracują na polskich polach – dodaje Andrzej Borowiec, przedstawiciel firmy Amazone.