System czujników Boscha z nagrodą DLG

Bosch otrzymał od Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego (DLG) prestiżową nagrodę „Systems & Components Trophy – Engineers' Choice”. Wyróżnienie otrzymała nowa koncepcja wykrywania przeszkód poza drogami publicznymi.

Modułowy system czujników otoczenia firmy Bosch zaprojektowany specjalnie dla techniki rolniczej składa się z elementów, które można elastycznie łączyć w celu dostosowania do indywidualnych wymagań.

- Cieszę się, że naszym innowacyjnym systemem udało nam się zaimponować specjalistycznemu jury złożonemu z inżynierów ds. rozwoju z dziedziny techniki rolniczej. Ostatnio zoptymalizowaliśmy system czujników otoczenia do zastosowań poza drogami publicznymi. Zapewnia on najwyższą elastyczność podczas instalacji i użytkowania, a jednocześnie znacznie ułatwia i zwiększa bezpieczeństwo pracy z maszynami rolniczymi – stwierdza Stefan Schenk, szef działu off road w firmie Bosch.

Wielokrotnie nagradzany system wykrywania otoczenia poza drogami firmy Bosch wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe i radarowe do rozpoznawania obiektów, pomiaru odległości i unikania kolizji. Podczas gdy technologia ultradźwiękowa bada teren blisko maszyny, systemy radarowe nadają się zarówno do monitorowania bliższego, jak i dalszego pola.

Kupuj nowe maszyny na preferencyjnych warunkach

Dzięki temu system wykrywania otoczenia może być używany do ostrzegania i unikania kolizji, a także do pomiaru odległości. System zapewnia utrzymanie optymalnej odległości między kombajnem, a np. winoroślami, może też powiadomić kierowcę o przeszkodach. Dzięki bardzo precyzyjnej lokalizacji obiektów, system nie tylko ostrzega kierowcę, ale także podaje dokładną odległość i położenie innych obiektów. Ułatwia to np. równoległą pracę dwóch maszyn.

fot. mat. prasowe Bosch

Bosch poleca także system wielokamerowy, który stanowi doskonałe uzupełnienie czujników ultradźwiękowych i radarowych. Dzięki czterem kamerom system zapewnia pełny widok 360° wokół maszyny.

Wykorzystując tę samą technologię całość można rozbudować o system ostrzegania przed kolizją, który informuje kierowcę o wszelkich nieruchomych lub poruszających się obiektach w otoczeniu pojazdu.

Na początku stycznia Bosch wprowadził na rynek dwie wersje systemu czujników ultradźwiękowych do monitorowania otoczenia obszaru roboczego. Chociaż oba systemy są wyposażone w identyczny sprzęt, są między nimi pewne różnice w przetwarzaniu danych z czujników.

Podczas gdy podstawowy system po prostu mierzy odległość od konkretnej przeszkody, rozwiązanie z wyższej półki oferuje również lokalizację obiektów.

- W przyszłości maszyny rolnicze będą mogły wykonywać wiele operacji całkowicie automatycznie. Dzięki swojemu systemowi wykrywania otoczenia poza drogami publicznymi Bosch położył podwaliny pod efektywny rozwój dodatkowych funkcji wspomagających w sektorze rolniczym i w ogóle poza drogami publicznymi - wyjaśnia Stefan Schenk.