System Fendt TI Headland wyręczy cię na uwrociach

Przy dużych i złożonych maszynach funkcje automatycznej aktywacji czynności na uwroociach nabierają znaczenia. A co gdy połączy się to wszystko jeszcze z automatycznym zawracaniem? Jak to wszystko działa przekonaliśmy się na przykładzie ciągnika Fendt Vario MT wyposażonego w układ TI Headland.

Fendt TI Headland to kompletny pakiet łączący dwa produkty: VariotronicTI automatic lub Fendt TI Auto oraz VariotronicTI Turn Assistant, a więc systemy automatycznego zarządzania czynnościami na uwrociach i kierowania maszyną.

Wszystkie funkcje można intuicyjnie zaprogramować - łącznie z tym jaki kąt skrętu traktor ma wykonywać aby nie doszło do kolizji z szerokim narzędziem. A potem to już komputer wybierze optymalne ścieżki przejazdów aby przejazdy wykonać jak najbardziej optymalne - pokonać możliwie najmniejsze odległości i nie zrobić omijaków ani zakładek.

Jak to działa? Zobaczcie na poniższym filmie.

