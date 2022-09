Z powodu postępującej suszy i letnich upałów, do pożaru pras belujących w czasie pracy na polu dochodzi coraz częściej. Firma Spezialmaschinen Stehr ma sposób, jak szybko ugasić płonąca maszynę.

Do pożarów maszyn rolniczych w czasie żniw dochodzi coraz częściej. Nawet jeśli w takiej sytuacji rolnik ma w kabinie gaśnicę, rzadko udaje się z jej pomocą opanować pożar. Niemiecki producent Spezialmaschinen Stehr wdrożył już do produkcji specjalny system gaśniczy do maszyn rolniczych.

Dedykowany jest on przede wszystkim do gaszenia pras belujących. Jak podaje producent, system składa się z solidnego zbiornika na wodę, który pomieścić może 550 litrów. Montowany jest on z przodu ciągnika i pełni zarazem rolę balastu dla przedniej osi. Woda ze zbiornika przy użyciu hydrauliki ciągnika pompowana jest przewodami pod wysokim ciśnieniem i rozpylana za pomocą specjalnych dysz za ciągnikiem i na obudowie prasy.

Odpowiednie ciśnienie zapewnia pompa 180 bar, napędzana przez układ hydrauliczny ciągnika. Może ona przepompować do 150 litrów wody na minutę ze zbiornika do dysz gaśniczych. Na prasie można zainstalować 10 do 14 wysokociśnieniowych dysz.

Dysze rozpylają wodę na drobne kropelki, tworząc gęstą mgłę, która błyskawicznie obniża temperaturę i usuwa tlen z otoczenia. Bez tlenu płomienie gasną, a jednocześnie maszyna zostaje schłodzona.

Producent do zestawu dodać może także specjalną lancę gaśniczą, która umożliwia ręczne gaszenie czy dogaszanie pożaru.