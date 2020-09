System pompowania opon CLAAS CTIC i CTIC 2800 z nowymi funkcjami

Paderborn/Harsewinkel, 24 wrzesień 2020: CLAAS dokonał przeglądu systemów pompowania opon CTIC i CTIC 2800 na rok 2021. Są one teraz dostępne również w wersji fabrycznej dla AXION 900 i może być dodatkowo montowany w ciągnikach ARION 500 i ARION 600 oraz AXION 800 i AXION 900. Obsługa jest teraz możliwa przez terminale ISOBUS, a więc także przez zintegrowany terminal CEBIS Touch.

Sterowanie poprzez ISOBUS z integracją CEMOS

Obsługa i wyświetlenie parametrów odbywa się poprzez terminal dotykowy CEBIS lub uniwersalne terminale ISOBUS, takie jak CLAAS S10 lub nowy CLAAS CEMIS 700. Odpowiednio zaprogramowanie systemu umożliwia przełączanie między polem lub łąką a drogą za pomocą przycisku na klawiszach funkcyjnych w podłokietniku obsługowym lub na dźwigni obsługowej CMOTION. Dla ciągnionych narzędzi roboczych, takich jak opryskiwacze polowe i przyczepy, istnieje teraz także zintegrowana regulacja wewnętrznego ciśnienia w oponach, która równomiernie steruje wszystkimi osiami i kołami.

Duże ciągniki serii AXION 800 i AXION 900 z CEMOS mogą zintegrować sterowanie CTIC bezpośrednio z optymalizacją maszyny CEMOS. Umożliwia to po raz pierwszy inteligentne, dynamiczne dopasowanie ciśnienia w ogumieniu wewnętrznym w połączeniu z innymi parametrami, np. balastem i z uwzględnieniem danych rejestrowanych przez czujniki w ciągniku. Zmniejsza to poślizg kół, szkodliwy wpływ na podłoże i zużycie oleju napędowego oraz zwiększa wydajność powierzchniową. Optymalizacja jest zawsze realizowana w porozumieniu z operatorem.

Kontrola ciśnienia została po raz kolejny gruntownie zoptymalizowana. System CTIC 2800 pozostaje nadal bezkonkurencyjny poprzez wysoką wydajność systemu z przepływem powietrza do 2800 l/min. W przypadku opon (600/70 R28 i 710/70 R38) do wytworzenia ciśnienia od 0,8 do 1,8 bara potrzebny czas to zaledwie 1 minuta i 20 sekund. Uszczelnienia złączy obrotowych i przewodów są nadal obciążane tylko podczas zmian ciśnienia. Zachowana jest również kontrola priorytetowa dla przyczep i można przechowywać w systemie kilka osobnych profili dla maszyn.

Rozszerzone zastosowanie

Koncepcja CTIC 2800, czyli bezpośredni montaż wydajnej sprężarki na ciągniku, oferuje teraz jeszcze szerszy zakres zastosowań. Kilka dodatkowych maszyn towarzyszących można w ekonomiczny sposób zintegrować z kontrolą wewnętrznego ciśnienia w oponach. Wszystko, co jest potrzebne to wyposażenie osprzętu dodatkowego w przewody pneumatyczne.

Systemy pompowania opon CTIC są teraz dostępne także w dużych ciągnikach serii AXION 900 Stage V. Dodatkowo, nową generację CTIC i CTIC 2800 można doposażyć w seryjne ciągniki serii ARION 500, ARION 600, AXION 800 i AXION 900 niezależnie od roku produkcji.

Szerokość zewnętrzna poniżej 3 m

Nowa generacja CTIC, dzięki zoptymalizowanym złączom wejściowym na złączach obrotowych, pozostaje w zgodzie z niemieckimi przepisami o dopuszczeniu do ruchu drogowego (STVZO). Homologacja TÜV lub specjalna homologacja ciągnika nie jest konieczna. Orurowanie może być łatwo wydłużane za pomocą zacisków szybkozłącznych i blokowane na miejscu za pomocą pozycji parkowania na błotnikach.