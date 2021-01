Szarpiący rewers? Nie zwlekaj z naprawą

Na przykładzie popularnej przekładni Dyna-4 stosowanej w ciągnikach Massey Ferguson chcemy pokazać jakie skutki wiążą się z odwlekaniem w czasie usuwania pozornie niegroźnych usterek.

Przekładnie typu powershift współpracujące z rewersem elektrohydraulicznym już od ponad dwóch dekad są bardzo popularne w ciągnikach rolniczych. Z jednej strony znacznie poprawiły komfort pracy i efektywność ciągników, ale ciągle u pewnej części użytkowników budzą obawy co do kosztów naprawy. Oczywiście, ulegają one zużyciu i usterkom, ale poznając dokładniej ich budowę trudno oprzeć się wrażeniu, że ich największym zagrożeniem są błędy w obsłudze i lekceważenie pierwszych symptomów nieprawidłowego działania.

Jak poważne mogą być skutki odwlekania naprawy pokażemy na przykładzie ciągnika Massey Ferguson 5455 z 2009 r. wyposażonego w elektrohydrauliczny rewers i przekładnię Dyna 4.

Kilka miesięcy temu zaobserwowano w ciągniku problem z szarpaniem podczas ruszania do przodu (niezależnie od przełożenia). Niestety, był to czas, kiedy ciągnik był bardzo potrzebny i stwierdzono, że musi jeszcze trochę tak pracować, aż będzie czas naprawę. Właścicielowi postanowił zaryzykować, mając nadzieję, że niczym poważnym się to nie skończy - w końcu wykonanie oprysków to sprawa kluczowa. Finalnie doszło do całkowitego zablokowania skrzyni biegów.

Kosz sprzęgłowy odpowiadające za jazdę do przodu - pęknięte sprężyny utrudniają demontaż

Niestety, z perspektywy czasu okazało się, że taka zwłoka była błędem, mimo że i tak nie doszło do najgorszego. Po rozebraniu układu przekazania napędu okazało się, że uszkodzeniu uległy: tłumik drgań skrętnych zamontowany na kole zamachowym, jeden zespół tarcz ciernych i przekładek stalowych w przekładni planetarnej oraz sprężyny w koszu sprzęgłowym rewersu odpowiadającym za jazdę do przodu.

Bezpośrednią przyczyną zablokowania przekładni okazało się pęknięcie metalowych przekładek w sprzęgle wielopłytkowym przekładni planetarnej, które zaczęły wycierać obudowę i finalnie się z nią zblokowały.

Pęknięte przekładki metalowe sprzęgła współpracującego z przekładnią planetarną

Jednak pierwotną przyczyną całej tej serii uszkodzeń były tylko pęknięte sprężyny w koszu sprzęgłowym rewersu. Z ich powodu nie można było płynnie ruszyć do przodu, a duże naprężenia przy ruszaniu przenosiły się na inne elementy układu przeniesienia napędu, a zwłaszcza te znajdujące się przed rewersem. Taka usterka uniemożliwiała przeprowadzenie kalibracji, co powodowało pracę sprzęgła w trybie zerojedynkowym.

W naturalny sposób w wyniku tego szybszemu uszkodzeniu uległ tłumik drgań skrętnych na kole zamachowym, ale jak widać ucierpiał też moduł odpowiedzialny za półbiegi – w przekładniach Dyna znajduje się on pomiędzy kołem zamachowym silnika, a modułem rewersu (dopiero kolejny człon stanowi zautomatyzowana klasyczna 4-biegowa przekładnia).

Do tego wcale nie musiało dojść

Przejdźmy do przeanalizowania kosztów. Gdy od razu wykonano naprawę jej koszt ograniczyłby się do robocizny i wymiany zespołu przekładek sprężynujących (odpowiadają one za powrót tłoka). Koszt robocizny można oszacować w niezależnym warsztacie na ok. 3-3,5 tys. zł (mogą tu być rozbieżności) – trzeba rozpołowić ciągnik, rozpołowić skrzynię biegów oddzielając od niej moduł półbiegów i rewersu.

Koszt zespołu przekładek sprężynujących wynosi ok. 615 zł. Do tego należałoby doliczyć koszt wymiany oleju i zamontowania nowych filtrów – dodatkowe ok. 800-1000 zł.

Przy samodzielnej naprawie niezbędne jest doświadczenie oraz dobra dokumentacja

Cała naprawa zakończyłaby się wydatkiem ok. 4,5 do 5 tys. zł. Niestety, zwłoka spowodowała konieczność wymiany tłumika drgań skrętnych (zamiennik 1150 zł), oraz jednego z zespołu sprzęgieł ciernych w przekładni planetarnej (tarcze cierne i przekładki za 560 zł). Ich wymiana to dodatkowe roboczogodziny.

W sumie koszt usunięcia wszystkich usterek wyniesie ok. 6,5 do 7 tys. zł. Warto jednak podkreślić, że mogło się to skończyć znacznie gorzej. Pęknięte przekładki ocierały o korpus żeliwny przekładni planetarnej i gdyby doszło do zablokowania przy dużym obciążeniu mogłoby wspomniany korpus rozerwać. Wtedy koszty naprawy mogłyby wzrosnąć o kolejne kilkanaście tys. zł!

Czy zwłoka się opłaciła? Wykonane w terminie zabiegi ochrony i nawożenia też mają ogromną wartość, co czasami zmusza do ryzykowania. Na ogół lepiej jednak od razu ciągnik wyłączyć z eksploatacji na kilka dni, zastępując go innym, nawet wynajętym na ten czas. Jak widać na powyższym przykładzie zaniechanie może prowadzić do bardzo dużych wydatków.

